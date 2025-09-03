Los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 se preparan para la sexta nominación que podría definir el futuro del reality.

Y es que este miércoles 3 de septiembre, los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 alistan sus estrategias, pese a que Cuarto Noche se ha convertido en el gran favorito.

¿El Abelito y Facundo se pelearon por un perfume en La Casa de los Famosos México 2025?

Los nombres de Facundo -de 47 años de edad- y El Abelito se viralizaron en redes sociales por una presunta pelea por un perfume.

Y es que en La Casa de los Famosos México 2025, El Abelito -de 25 años de edad- no dudo en reclamarle a Facundo por usar su perfume y no regresarlo.

Frente a sus compañeros, El Abelito y Facundo empezaron a tener una fuerte discusión que poco a poco fue escalando.

Los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 se sorprendieron ante la situación, pero llegó un momento en el que tuvieron que intervenir y es que los ánimos se encendieron.

Abelito y Facundo tienen fuerte discusión previo a la noche de cine



Si quieres ver el momento COMPLETO, suscríbete ya a @ViX y no te pierdas de nada con el 24/7 🔥#LaCasaDeLosFamososMx disponible también en #LasEstrellas y #Canal5 pic.twitter.com/cdPuiJY4Yy — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 3, 2025

Aldo Tamez de Nigris -de 26 años de edad- incluso se cambió de lugar para tratar de calmar las cosas entre El Abelito y Facundo.

Y es que buscaban que las cosas se calmarán y que El Abelito y Facundo no siguieran con la misma discusión.

Algunos de sus compañeros señalaron que no les creían, pero mostraron su preocupación al ver que no paraban y seguían diciendo cosas muy fuertes.

Sin embargo, todo se trato de una broma que habían planeado El Abelito y Facundo para sorprender a sus compañeros de La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que desde la mañana se habían puesto de acuerdo y dejaron claro que no debería de saber nadie.

Ya que buscaban conocer la reacción real de sus compañeros a su broma.

Los que se la creen lo de la pelea, Facundo y Abelito se pusieron de acuerdo, todo es broma .



#LCDFLMX3#LaCasaDeLosFamososMx3 #LaCasaDeLosFamosososMx #LaCasaDeLosFamososMxً pic.twitter.com/7yjZkJAybi — M I N A (@Mina_12M) September 3, 2025

Ante la controversia generada, El Abelito les confesó a sus compañeros que todo se trató de una broma.

El Abelito puntualizó que quería demostrar que era buen actor y por eso le siguió la situación a Facundo.

Los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 se tranquilizaron, aunque puntualizaron que muchos creían que no era real.

Abelito ya les dijo a su cuarto que todo fue ACTUADO la pelea con Facundo #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX3 pic.twitter.com/xk4Ftoppqq — Sebastián (@elsebasauriazul) September 3, 2025

Sin embargo, Aldo Tamez de Nigris le cuestionó a El Abelito por su participación en la broma de Facundo.

Y es que consideró que lo estaba ayudando a generar más contenido y poder cambiar las cosas a su favor.

Aldo Tamez de Nigris le señaló a El Abelito que lo hizo de buena fe, pero no sabe las intenciones que podía tener Facundo para poder conseguir votos.

Ya que saben que Cuarto Día no está siendo favorecidos por el público y ahora están tratando de cambiar la estrategia.

le dicen a abelito que no debió hacer la broma de “pelearse” con facundo, porque lo más seguro es que facundo solo era estrategia para contenido y dejar a abelito mal ante las cámaras🫩



el verdadero ay ora



#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/efKEEEJtHw — riv (@ponyoogirl) September 3, 2025

Sin embargo, Aldo Tamez de Nigris no fue el único que le cuestionó a El Abelito y es que el Cuarto Noche también se mostraron inconformes con esta situación.

Aldo Tamez de Nigris no descartó que Facundo tuviera una doble intención al tratar de dejar mal visto a Cuarto Noche y al mismo tiempo generar contenido.

Sin embargo, esto generó una discusión en redes sociales entre los que están de acuerdo con Cuarto Noche y entre los que consideran que El Abelito es libre de hacer contenido con quien quiera.

Pues consideran que al final todos conviven juntos y no ven nada de malo que tenga una relación con los de Cuarto Día.

Abelito se quedó preocupado porque no sabe cómo quedó ante la gente por llevar lejos la broma de la pelea con Facundo por un perfume.



Aldo cree que podría ser estrategia de Facundo para hacerlo quedar mal.



¿Qué opinan?#LaCasaDeLosFamososMx#LaCasaDeLosFamososMx3… pic.twitter.com/dJKxPlHPqt — Víctor 𝕏 Snow (@VictorNievesG) September 3, 2025

Facundo paga 30 mil pesos para hablar con su novia en La Casa de los Famosos México 2025

Tras mostrar sus intenciones de querer hablar con su novia, Facundo aceptó dar sus 30 mil pesos con tal de hacer realidad su sueño.

De esta manera Facundo tuvo la oportunidad de hablar por dos minutos con su novia Delia García.

Delia le pidió a Facundo que fluyera en La Casa de los Famosos México 2025, que mostrará su lado más sencillo y que disfrutará más tiempo con los de su cuarto.

Facundo no pudo contener las lágrimas al escuchar la voz de su novia en La Casa de los Famosos México 2025.

Tras la llamada con su novia, Facundo no pudo contener sus emociones y es que señaló que no se está clavando en las cosas de los demás.

Facundo confesó que si se la está pasando bien, pero le encanta estar solo por lo que a veces no lo ven con sus compañeros.

Sin embargo, eso no quiere decir que se la este pasando mal porque no le preocupa ser eliminado y sabe que todo es parte del juego.

Por su parte Delia no dudo en reaccionar a la llamada de Facundo y es que puntualizó que fue un momento intenso.

Delia consideró que aunque se encontraba feliz, también tenía sentimientos de tristeza.

En su video, Delia señaló que esperaba no haber confundido a Facundo con sus palabras.

Delia, novia de Facundo (@soydeliagarcia / Instagram )

Delia también agradeció las palabras de cariño que había recibido y es que sabe que hay gente que los está apoyando.

Aunque también puntualizó que hay comentarios que no son tan agradables, pero prefiere ignorarlos.

Delia, novia de Facundo (@soydeliagarcia / Instagram )

Así serán las nominaciones hoy 3 de septiembre en La Casa de los Famosos México 2025

Odalys Ramírez fue la encargada de revelar cómo se va a realizar la sexta nominación de La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que Odalys Ramírez reveló que en esta ocasión, los habitantes tendrán que nominar a tres personas.

A la primera persona le darán tres puntos, a la segunda dos y a la tercera uno.

Así nominarán, este miércoles, mis habitantes en la sexta noche de nominación



Si quieres ver el momento COMPLETO, suscríbete ya a @ViX y no te pierdas de nada con el 24/7 🔥#LaCasaDeLosFamososMx disponible también en #LasEstrellas y #Canal5 pic.twitter.com/xEMU5m1gAa — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 3, 2025

La noche de cine deja al descubierto las diferencias entre cuartos en La Casa de los Famosos México 2025

La noche de cine en La Casa de los Famosos México 2025 volvió a dejar en descubierto las diferencias entre los cuartos.

Y es que se dejaron en evidencia las conversaciones y estrategias de los diferentes equipos.

En la cinta titulada ‘Estado de guerra’ se reveló fragmentos donde los concursantes expresan sus opiniones y críticas a sus compañeros.

En la película también se mostró que ha cambiado la percepción de Elaine Haro y El Guana -de 38 años de edad- ahora que han cambiado de cuarto.

Y es que se mostró como Elaine Haro -de 22 años de edad- se han acoplado a su nueva realidad, después de que convivieron en el cuarto contrario.

Al verse expuesta en la noche de cine, Elaine Haro aseguró que su acercamiento con Cuarto Noche ha sido genuino.

De esta manera, Elaine Haro aseguró que no es una infiltrada y que ella está actuando con sus compañeros lo más real posible.

Elaine Haro le propone a El Abelito crear un ship con Aldo Tamez de Nigris en La Casa de los Famosos México 2025

Tras ver que no están saliendo en el cine, Elaine Haro le propone a El Abelito crear un ship con Aldo Tamez de Nigris y así hacerse virales.

Y es que Elaine Haro le señaló a El Abelito que de esta manera podrían generar contenido.

Sin embargo, El Abelito se confundió y pensó que un ship entre Elaine Haro y Aldo Tamez de Nigris.

Elaine Haro le explicó que no que ellos dos, por lo que El Abelito le puntualizó que ese ya está, pues ya hay varios momentos que tienen juntos.

Aldo Tamez de Nigris decidió que ya era tiempo de cortarse el cabello, por lo que tuvo ayuda de sus compañeros.

Y es que aunque Aaron Mercury -de 24 años de edad- fue el primero en ofrecerse para cortarle el cabello, termino siendo ayudado por más.

Ya que Elaine Haro y Mar Contreras -de 44 años de edad- ayudaron a Aaron Mercury.

De esta manera los tres terminaron cortándole el cabello a Aldo Tamez de Nigris.

Elaine Haro, El Abelito y Aldo Tamez de Nigris se divierten mientras que todos duermen en La Casa de los Famosos México 2025

A través de las redes sociales se ha viralizado como Elaine Haro, El Abelito y Aldo Tamez de Nigris se divierten mientras que todos en su cuarto se duermen.

Y es que consideran que Elaine Haro, El Abelito y Aldo Tamez de Nigris se tienen que esperar hasta que ciertos personajes se duerman para que puedan estar más relajados.

Ya que creen que al Cuarto Noche les hace falta divertirse más y solo son algunos de sus integrantes los que se la pasan bien.