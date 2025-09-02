El Guana -de 38 años de edad- ganó la prueba de líder de la semana seis en La Casa de los Famosos México 2025 y, con ella, el derecho a subir a la envidiada suite.

Pero, lo que llamó la atención fue que, una vez en el confesionario, admitió que le hubiera gustado subir junto con su excompañero de Noche, Alexis Ayala.

El Guana se sincera por el liderato de La Casa de los Famosos México 2025 y Alexis Ayala

Normalmente, es el líder de la semana quien decide a quién de los habitantes sube con él o ella a la suite como compañía.

Sin embargo, en esta ocasión fue el azar el que decidió que Facundo -de 47 años de edad- subiría junto con El Guana a la habitación.

El Guana y Facundo en La Casa de los Famosos México 2025 (La Casa de los Famosos México / YouTube)

La Jefa llamó a El Guana al confesionario para dar testimonio de sus sentimientos al adquirir inmunidad y su derecho a la suite por una semana.

En el primer aspecto, el actor recalcó la importancia de ser intocable a estas alturas de la competencia.

Ya en el plano de la suite compartida, El Guana admitió estar un poco decepcionado de no haber elegido él a su compañero .

Más que nada porque ya tenía en mente a quiénes podía subir a la suite de líder, entre ellos Alexis Ayala.

Argumentó que le hubiera gustado subir al actor porque siente que todos los habitantes tienen derecho de conocer este espacio privilegiado.

Finalmente, El Guana admitió que jamás hubiera subido a Mar Contreras a la suite de La Casa de los Famosos México 2025.

Más que nada por los problemas que demostraron tener durante el último posicionamiento.

¿El Guana traidor? Fans de La Casa de los Famosos México ya lo apodan “El Judas”

El Guana no ha tenido un pase fácil por La Casa de los Famosos México 2025 debido a que tardó en elegir un equipo de manera definitiva.

Y es que si bien la primera mitad de la temporada jugó para el cuarto Noche, un cambió se produjo tras una dinámica y terminó en el cuarto Día.

Desde entonces, El Guana ha jugado enteramente para su nuevo equipo, acto que no fue bien recibido por los fans de Noche y del programa en general.

“Esta semana no, pero la próxima sacamos a Judas” y “Resultó traicionero El Guana”, son algunos comentarios de los usuarios.