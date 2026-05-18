Durante su presentación en el Tecate Emblema 2026, Cazzu intervino para detener los insultos en contra de Christian Nodal.

Sin querer entrar en más polémica, Cazzu le pidió al público enfocarse en la música y en la convivencia del festival, dejando de lado las polémicas personales.

“No, no, no. Un momento. Escuchen... me van a meter en problemas ustedes” Cazzu

Cazzu interrumpe presentación en Tecate Emblema para detener los insultos contra Christian Nodal

Durante el festival Tecate Emblema 2026, la rapera argentina Cazzu protagonizó un momento viral al detener los insultos que su audiencia dirigía hacia su expareja, Christian Nodal.

Mientras que Cazzu interactuaba con los asistentes y mencionaba que algunos la conocían por “leyendas urbanas”, un sector de la audiencia comenzó a corear frases ofensivas como “¡Qué chinge a su madre Nodal!”.

Cazzu interrumpió de inmediato los insultos solicitando respeto y pidió a los asistentes centrarse en la música, argumentando que tales agresiones podrían causarle inconvenientes personales.

Durante su discurso, Cazzu resaltó que el festival Tecate Emblema 2026, realizado en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX, era una “oportunidad hermosa de escuchar música diferente”.

Y destacó que la música debe servir para unir a las personas a pesar de los gustos distintos.

Tras su intervención, el público mexicano respondió con aplausos y mostró su apoyo a la intérprete.

Cazzu y Christian Nodal enfrentan proceso legal por la custodia y manutención de su hija

La reacción de ocurre en un contexto de tensión legal, ya que Cazzu enfrenta un proceso legal con Christian Nodal por la custodia y la manutención de su hija.

El conflicto abarca la regulación de las visitas de la menor, desacuerdos sobre la pensión alimenticia y presuntos problemas con los permisos de viaje.

De acuerdo con algunos medios, Christian Nodal ha solicitado legalmente que la niña deje de ser mostrada en redes sociales, pues argumenta que la imagen de su hija está siendo utilizada para construir una narrativa que lo perjudica públicamente.

Previo a su presentación, Cazzu había declarado a los medios que tiene prohibido legalmente hablar sobre su expareja, por lo que pidió comprensión ante su silencio sobre esos temas particulares.

“Yo no tengo permitido hablar de ninguna de esas cuestiones. Ahora legalmente no lo puedo hacer... aunque yo quisiera, no lo puedo hacer” Cazzu