El cantante Christian Nodal de 27 años de edad, confirmó su demanda a Cazzu por manutención y convivencia con su hija Inti.

Tras los datos que dio Christian Nodal sobre la nueva demanda que asegura “ya se aceptó en México”, lo critican en redes sociales por cómo ejerce su paternidad.

Christian Nodal confirma demanda a Cazzu por Inti

Luego de los rumores que envolvían a Christian Nodal y Cazzu de 32 años de edad, por su hija Inti, el cantante mexicano confirmó que sí hay un proceso legal contra la argentina.

A través de una entrevista mostrada por Edén Dorantes, Christian Nodal explicó que busca dar una manutención regulada para su hija Inti, así como visitarla, aludiendo a que no la puede ver sin dar motivos por esto.

Asimismo, explicó que inició el proceso legal en México, donde “ya se aceptó”, de modo que el proceso legal se dirige a Argentina que es donde vive Inti con Cazzu.

Por otra parte, externó que parte de esta demanda es que desea que Inti no sea expuesta en redes sociales, dejando ver a que a su parecer se ha mostrado mucho por este medio.

“La demanda que tengo va por ahí, para que no se siga exponiendo en redes. Ya está por llegar a Argentina, ya se aceptó en México (...) es meramente para que se regule una manutención, las visitas, el tiempo con ella, para empezar [poder] verla”.

Respecto al interés que Christian Nodal pueda llegar a tener en que Inti se dedique a la música, aseguró que respetará la decisión que su hija tome cuando sea mayor de edad.

Critican a Christian Nodal por la demanda a Cazzu

Christian Nodal confirmó que demandará a Cazzu por su hija Inti, pero las críticas donde se cuestiona su paternidad no se hicieron esperar en redes sociales.

Critican en redes a Christian Nodal por demanda a Cazzu. (@CazzuxSelena)