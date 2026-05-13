Nuevos rumores circulan en torno a que Christian Nodal se reencontró con su hija Inti gracias a la orden de una jueza tras un proceso legal que el cantante inició en Jalisco.

Los reportes indican que Cazzu tuvo que permitir la convivencia entre la menor y su expareja tras recibir la orden judicial.

Fuentes cercanas a ambos artistas afirman que Christisan Nodal fue visto en el hotel en Houston donde Cazzu se hospeda por su gira Latinaje Tour.

Aseguran que Christian Nodal y Ángela Aguilar celebran convivencia con Inti

La periodista Adri Toval aseguró que el supuesto reencuentro entre Christian Nodal e Inti ocurrió bajo estrictas medidas de seguridad y acompañamiento especializado durante las convivencias familiares realizadas en Houston.

Según la comunicadora, personas cercanas al cantante sonorense negaron que Cazzu autorizara voluntariamente el encuentro, enfatizando que la convivencia derivó directamente de una resolución emitida por una jueza.

Christian Nodal (Instagram/@fnsm_oficial)

Toval afirmó que el intérprete de regional mexicano se mostró emocionado tras volver a ver a su hija, mientras que Ángela Aguilar también estaría feliz por la situación familiar.

La periodista explicó que este tipo de convivencias suelen realizarse con presencia de niñeras, personal de seguridad o supervisión adicional, especialmente cuando existen procesos legales familiares relacionados con menores.

Además, el conductor Javier Ceriani reportó que Nodal habría regresado al hotel donde presuntamente se hospeda Cazzu para convivir nuevamente con Inti por segundo día consecutivo.

Hasta ahora, ni Christian Nodal ni Cazzu han confirmado públicamente los presuntos encuentros, así como la existencia de un proceso legal familiar relacionado con la custodia o convivencia.