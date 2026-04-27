Cazzu tendrá en mayo un concierto en Houston, Texas, lugar donde vive Christian Nodal; por ello, seguran que la expareja se va reencontrar en Estados Unidos.

El concierto de Cazzu en Houston es el 10 y 12 de mayo, por lo que permanecerá en la ciudad varios días y hay quienes aseguran que podría reunirse con Christian Nodal para que conviva con su hija.

Cazzu y Christian Nodal se reencontrarían en Houston en mayo

Un juez otorgó un permiso para que Cazzu viajara a Estados Unidos con su hija Inti, por lo que la menor la estaría acompañando en su gira.

Cazzu tendrá un concierto en Houston, lugar donde vive Christian Nodal.

Por lo que se especula que Cazzu y Christian Nodal se podría reunir para que el cantante conviva con su hija.

Cazzu, cantante (Agencia México)

Este reencuentro no está confirmado, pero Javier Ceriani asegura que Christian Nodal pidió a Cazzu convivir con su hija y ella accedió.

Lo que es un misterio es el lugar del encuentro, ya que la casa que Christian Nodal tiene en Houston es la que comparte con Ángela Aguilar.

Inti, hija de Cazzu y Christian Nodal, esta punto de cumplir 3 años de edad en septiembre.

Christian Nodal (Instagram/@fnsm_oficial)

Cazzu obtuvo la visa para su hija sin apoyo de Nodal

Christian Nodal aseguró que Cazzu era quien no permitía que se realizaran los trámites para que obtuviera la visa, lo cual fue desmentido por la cantante.

Tras varios trámites, Cazzu logró que le dieran la visa a su hija, quien la estaría acompañando durante su gira en Estados Unidos.

La última vez que captaron a Christian Nodal con su hija fue en 2025, cuando Cazzu estuvo en México para promocionar su libro.