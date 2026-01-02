El cantante Martín Ricca de 40 años de edad, dejó claro que Cazzu no creció su fama por ser la expareja y madre de la hija de Christian Nodal, pues en Argentina ya era muy renombrada.

Martín Ricca dejó claro que él siendo de Argentina sabe de la música que se escucha en su país por lo que puede confirmar que Cazzu de 32 años de edad, sí es ‘la jefa’ en su tierra natal.

Martín Ricca confirma que Cazzu era famosa en Argentina incluso antes de Christian Nodal

La polémica que se ha generado alrededor de Cazzu y Christian Nodal desde el fin de su relación, llevó a que se cuestionara la fama de la trapera.

En la opinión de varios, como Pati Chapoy entre ellos, Cazzu habría adquirido fama tras su relación con Christian Nodal y al convertirse en la madre de su hija.

Cazzu, cantante. (Facebook/Cazzuuuuuu)

Sin embargo, Martín Ricca al ser connacional de Cazzu negó a De Primera Mano que estos hechos argumentando que la trapera era muy sonada en Argentina antes de que iniciara este romance.

“Sí ya había escuchado su música hace años atrás (...) Sí es [la reina del trap] allá [en Argentina] está bastante bien, allá lleva varios años y le va muy bien obviamente”. Martín Ricca, cantante.

Por otra parte, aseguró que tanto Christian Nodal como Cazzu deben ser reconocidos por el trabajo que hicieron como artistas independientes antes de que iniciaran su relación.

Martín Ricca celebra el recibimiento de Cazzu en México

El cantante Martín Ricca confirmó que en Argentina, Cazzu sí es la reina del trap y externó su alegría al haber sido bien recibida en México.

Aseguró que así como le pasó a él, los mexicanos son buenos en dar recibimientos y hospedar a artistas de otros países en su tierra, tal como le pasó a Cazzu.