Cazzu -de 32 años de edad- estaba nominada dos categorías en Premio Lo Nuestro 2026 y arrasó con ambas.
Premio Lo Nuestro 2026 llamó la atención por nominar a Cazzu, Belinda y Ángela Aguilar, pero la ‘Nena Trampa’ fue quien terminó ganando.
Cazzu arrasa con dos categorías de Premio Lo Nuestro 2026
Premio Lo Nuestro 2026 realiza su ceremonia el 19 de febrero con Cazzu nominada a:
- Canción del Año - Pop por “Con otra”
- Artista Pop Femenina del Año
Como los fans esperaban, Cazzu ganó ambas categorías; sin embargo, ni el triunfo cantado desde hace unas semanas hizo que la famosa se presentara al evento.
Además, Cazzu tampoco se ha manifestado por ganar dos Premio Lo Nuestro 2026.
Cazzu triunfa con su gira en Estados Unidos
Previo a ganar en Premio Lo Nuestro 2026, Cazzu anunció que daría 14 concretos en Estados Unidos.
De los cuales 6 fechas ya están agotadas, por lo que lanzó nuevos shows:
- 23 de abril: Chicago
- 25 de abril: Las Vegas
- 28 de abril: Phoenix
- 30 de abril: San José, California
- 1 de mayo: San Diego
- 2 de mayo: Inglewood
- 3 de mayo: Inglewood
- 6 de mayo: Nueva York
- 8 de mayo: San Antonio, Texas
- 9 de mayo: Irving, Texas
- 10 de mayo: Huston
- 12 de mayo: Huston
- 14 de mayo: El Paso
- 21 de mayo: Hollywood, Florida
Además, Cazzu se volvió tendencia tras ser una de las invitadas de Bad Bunny en uno de sus conciertos en Argentina.
Tanto el álbum como gira de “Latinaje” tuvieron gran aceptación entre el público y Cazzu ahora es ganadora de dos Premio Lo Nuestro 2026.