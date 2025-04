Vadhir Derbez recordó cómo fue trabajar con Bruce Willis en una de las últimas películas del actor, antes de su retiro por demencia.

Para Vadhir Derbez -de 34 años de edad- grabar con Bruce Willis fue una experiencia inolvidable.

Aunque, dijo, Bruce Willis -de 70 años de edad- ya presentaba algunas muestras de su enfermedad.

Tras una larga trayectoria dentro de la industria del espectáculo, Bruce Willis se encuentra alejado del cine luego de que fue diagnosticado con demencia frontotemporal en 2022.

Antes de su retiro, Bruce Willis participó en la película Elefante Blanco donde compartió créditos con Vadhir Derbez.

Demencia de Bruce Willis no fue detectada a tiempo porque el actor es tartamudo desde niño

En entrevista para Ventaneando, Vadhir Derbez recordó cómo ayudó a Bruce Willis en las grabaciones de uno de sus últimos proyectos cinematográficos, antes de que se anunciara su enfermedad.

Y es que Vadhir Derbez reveló que Bruce Willis ya presentaba algunos síntomas de su enfermedad desde entonces.

Sin embargo, Vadhir Derbez siempre se mostró dispuesto a ayudarlo para que la película Elefante Blanco pudiera grabarse sin inconvenientes.

“Todo le cayó encima, ya no lo vi más”: Hija de Rubby Pérez vio morir al cantante en Jet Set

“El señor Daniel Bisogno no dejó testamento”, se queja Pati Chapoy en Ventaneando

Vadhir Derbez destacó que le repetía y guiaba a Bruce Willis para que supiera que se encontraban grabando una película.

Elefante Blanco se grabó en 2021, antes de que se diera a conocer que Bruce Willis padecía de demencia frontotemporal y que se tenía que alejar del cine.

Durante su conversación con Ventaneando, Vadhir Derbez no solo habló de su experiencia trabajando con Bruce Willis.

Además, reconoció que aunque desde muy pequeño incursionó en la televisión, hubo un momento en el que puso en duda su profesión.

Ya que Vadhir Derbez veía su trabajo en la industria un poco por inercia, ya que su papá se dedicaba a eso y nunca se cuestionó si era lo que quería hacer.

“Nací y estaba enfrente de las cámaras desde los 6 años. Entonces yo siempre lo cuento como que, pues yo actuaba como porque sí me gustaba, pero por inercia un poco, ¿no?”

Sin embargo, a los 18 años de edad, Vadhir Derbez decidió tomarse un tiempo para descubrir si quería dedicarse a la industria.

Y regresó con una convicción más fuerte de que sí quería dedicarse al entretenimiento.

“Porque, pues te dicen a los 6 años, ‘vamos al parque’, dices que sí, ‘vamos a actuar’, dices que sí. Y entonces, como que estás ahí, pero yo creo que no fue hasta los… no sé, 18, 19, que di un parón de 4 años y regresé, que realmente ya fue una decisión mucho más consciente”

Vadhir Derbez confesó que desea realizar varios proyectos, siendo uno de sus sueños es seguir desarrollándolos en inglés.

“De muchos tipos de proyectos que me encantaría hacer. Muchas cosas en inglés también, que es todo un mundo nuevo que quiero también explorar”

Y es que en ese país no conocen su trayectoria , por lo que Vadhir Derbez puede hacer cosas muy diferentes.

“Si ves la película que hice con Bruce Willis, de acción, y la otra de este de Seventh Day, que la hago de un padrecito, son personajes super diferentes y es gracias a que la gente en Estados Unidos no tiene la noción de la gente de México, entonces no me encasillan”

Vadhir Derbez