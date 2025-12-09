Ángela Aguilar -de 26 años de edad- habla de su matrimonio con Christian Nodal a un año de su boda.

Durante una entrevista con Los Ángeles Times, Ángela Aguilar habló de su relación con Christian Nodal -de 26 años de edad- y de la polémica que la rodea.

Ángela Aguilar asegura que su matrimonio es sólido

El 24 de julio se cumplió un año de la boda civil de Ángela Aguilar y Christian Nodal, por lo que la cantante habló del tema.

Ángela Aguilar asegura que su relación está estable y confirmó que nadie pensaba que matrimonio durara.

“Todo muy bien. Nadie pensó que lo haríamos. Ahora falta cumplir dos. Y los que vengan, si Dios quiere” Ángela Aguilar

Ángela Aguilar y Christian Nodal en los Latin Grammy 2025 (Galore)

La cantante expresó con tono de satisfacción, que su matrimonio está bien y espera cumplir más años de relación con su esposo.

Ángela Aguilar mencionó que la exposición mediática de su matrimonio ha provocado que haya más comunicación y entendimiento para mantener equilibrio.

“Hay que ser solidarios con tu pareja y tratar de hacer lo mejor que puedas para poder apoyarlos en las formas que puedas” Ángela Aguilar

La clave del matrimonio de Ángela Aguilar ha sido la solidaridad, pues la pareja trata de apoyarse: "El punto es que el amor gane y que siga ganando… nosotros estamos bien y mi familia está bien, más que nada.”

Ángela Aguilar insistió en que todo estaba bien en su relación y familia, por lo que seguía luchando por ser feliz.

Las palabras de Ángela Aguilar llegan en medio del escándalo que enfrenta Christian Nodal, quien demandó a Cazzu por situaciones relacionadas a su hija.

Ángela Aguilar y Christian Nodal. (@AngelaAguilarOficial)

Ángela Aguilar confirma que las críticas la han afectado

El noviazgo y matrimonio de Ángela Aguilar con Christian Nodal ha generado críticas y burlas en redes sociales.

La cantante expresó que ha sabido manejar la polémica de su relación, pues la salud mental es muy importante para ella.

“Sí, lo he sabido manejar, pero creo que para mí es muy importante la salud mental, creo que también es muy importante no creerte tanto todo” Ángela Aguilar

Ángela Aguilar admitió que los malos comentarios sí le han llegado a afectar, pero ha tratado de seguir adelante.

“Sí, obviamente las cosas negativas me afectan, pero el seguir adelante creo que es una cosa que ni siquiera puedes poner en duda" Ángela Aguilar

La cantante ha tratado de impulsar el mensaje sobre la sororidad desde su propia experiencia.

“Ellas valen muchísimo y todas estamos aquí, yo creo, para apoyarnos, o mínimo ese es el movimiento que queremos hacer” Ángela Aguilar