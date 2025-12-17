Los rumores sobre una relación entre Christian Nodal y Esmeralda Camacho se intensifican y un mensaje sugiere el despido de la violinista.

Dos videos donde Christian Nodal -de 26 años de edad- convive con su violinista generaron especulaciones sobre una relación que habría terminado mal.

Esmeralda Camacho compartió un mensaje que sugiere que Christian Nodal la despidió

El martes 16 de diciembre, Esmeralda Camacho compartió una historia en Instagram con una foto del capítulo de un libro.

En la imagen se puede leer: “En este capítulo no hay ninguna buena noticia”, una capitulo que pertenece al libro “Crónica del pájaro que da cuerda al mundo” de Haruki Murakami.

Aseguran que Esmeralda Camacho lanzó una indirecta a Christian Nodal (Instagram/@esmeralda_canape)

Como era de esperarse, comenzaron las especulaciones en redes sociales y aseguran que esta historia es una indirecta de Esmeralda Camacho a Christian Nodal.

La historia sugiere que Esmeralda Camacho sí fue despedida, luego de los rumores por de una relación con Christian Nodal.

Supuestamente, Ángela Aguilar habría pedido que despidieran a Esmeralda Camacho por las habladurías sobre su matrimonio y una supuesta traición de su esposo.

Pero, hay que destacar que Esmeralda Camacho aún tiene el perfil de Christian Nodal en su descripción laboral en Instagram.

Esmeralda Camacho conserva el perfil de Christian Nodal en sus referencias de trabajo (Instagram/@esmeralda_canape)

¿Christian Nodal lleva tiempo enamorada de Esmeralda Camacho? Esto se dice

La redes sociales sigue generando teorías de la supuesta infidelidad de Christian Nodal y Esmeralda Camacho.

En febrero de 2025, Christian Nodal compartió su faceta como pintor y mostró un cuadro donde se ve a una mujer de vestido rojo con el cabello corto, sentada en cactus.

La lógica dictaba que la mujer del cuadro era Ángela Aguilar, pero los detractores de la pareja aseguran que la ilustración fue dedicada a Esmeralda Camacho.

Usuarios de redes sociales encontraron una foto donde se ve a Esmeralda Camacho usando un vestido rojo y con el cabello corto.

Por lo que los haters de Ángela Aguilar aseguran que la musa del cuadro de Christian Nodal es Esmeralda Camacho.

Hasta el momento, Christian Nodal y Ángela Aguilar no han desmentido los ‘chismes’ sobre una infidelidad o han negado que hayan despedido a Esmeralda Camacho.