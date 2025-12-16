Nuevamente, Christian Nodal -de 26 años de edad- es señalado en redes sociales por la aparente cercanía que ha demostrado tener con una de sus violinistas.

Se trata de Esmeralda Camacho, también conocida como Esmeranda Canapé, y cuyos videos con el cantante se han viralizado y comenzado un nuevo escándalo dentro del matrimonio de Ángela Aguilar.

Christian Nodal es vinculado románticamente con la violinista Esmeralda Camacho

Christian Nodal se encuentra de gira por Estados Unidos, eventos en los que se dio inicio a los nuevos rumores dentro de su vida sentimental.

Y es que todo comenzó con una serie de videos captados por los fans en donde el cantante y la violinista parecieran ser más que compañeros de trabajo, según usuarios.

Christian Nodal, cantante. (Agencia México)

Uno de los primeros videos muestra a Christian Nodal compartiendo un trago de tequila con Esmeralda Camacho en uno de los conciertos.

Por pequeño que podría parecer el gesto, internautas de inmediato especularon intenciones ocultas por parte del cantante.

Sin embargo, fue gracias a un segundo video que los rumores de una infidelidad a Ángela Aguilar crecieron con más fuerza.

Y es que la esposa de Christian Nodal se hizo presente en uno de los conciertos, subiendo al escenario y compartiendo un beso con su amado.

Momento en el que fans captaron la reacción de Esmeralda Camacho al gesto romántico, pues parecía desviar la mirada para no ver a los esposos.

Hasta el momento, la polémica se ha quedado en el plano de las redes sociales, pues ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar se han pronunciado al respecto.