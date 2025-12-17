Ángela Aguilar -de 26 años de edad- sigue mostrando su amor a Christian Nodal a pesar de los rumores de una infidelidad con la violinista Esmeralda Camacho.

Rumores aseguran que Christian Nodal y Esmeralda Camacho tenía una relación, a pesar de que el cantante lleva solo un año de matrimonio.

Ángela Aguilar habría reaccionado a los rumores de una infidelidad de Christian Nodal

Christian Nodal -de 26 años de edad- y Ángela Aguilar no han hablado de los rumores de infidelidad con Esmeralda Camacho.

Pero la cantante compartió dos historias en Instagram, que muchos creen que son una indirecta para Esmeralda Camacho y su haters.

Ángela Aguilar reacciona a rumores de una infidelidad de Christian Nodal (Instagram/@angela_aguilar_)

Ángela Aguilar compartió dos historias en Instagram; en una se ve su árbol de Navidad con el que daría a entender que su familia está más unida que nunca.

Incluyendo a su esposo Christian Nodal, quien la acompañó en el cierre de su gira en Estados Unidos.

En la segunda historia se ve a Ángela Aguilar usando lentes y con un maquillaje nude relajado, lo que reflejaría que a pesar de los rumores, ella sigue tranquila.

Hasta el momento, Esmeralda Camacho no ha confirmado que tenga una relación extramarital con Christian Nodal, pero las especulaciones en redes sociales no paran.

Ángela Aguilar (Instagram/@angela_aguilar_)

Ángela Aguilar reitera su amor por Christian Nodal con un “extraño gesto”

El pasado 13 de diciembre fue el último concierto de Ángela Aguilar en Estados Unidos y estuvo acompañada de toda su familia.

Christian Nodal viajó a Las Vegas para estar con Ángela Aguilar y mientras interpretaba “Dime cómo quieres”, la cantante lanzó un: ¡Amor!.

Recordemos que hace un año se volvió viral un video donde Ángela Aguilar llamada “amor” a Christian Nodal, pero se burlaron del tono con el que lo hizo.

Ángela Aguilar no dudó en demostrarle su amor a Christian Nodal ante el público y lanzó su conocido grito.

Christian Nodal reaccionó con sorpresa, aunque algunos aseguran que estaba más incómodo que halagado.