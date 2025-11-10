Ángela Aguilar -de 22 años de edad- está más enamorada que nunca y anuncia su boda religiosa con Christian Nodal: “Me voy a casar por la iglesia”.
En julio se cumplió un año de la boda civil de Christian Nodal -de 26 años de edad- y Ángela Nodal, quienes tuvieron una celebración privada en Morelos.
Ángela Aguilar anuncia su boda religiosa con Christian Nodal
Previo a su concierto en San Antonio, Texas, Ángela Aguilar tuvo un breve encuentro con sus fans y los invitó a su boda religiosa.
Ángela Aguilar reveló que se va a casar por la iglesia con Christian Nodal en mayo de 2026.
“Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo. Por la iglesia”, dijo Ángela Aguilar.
Los fans de Ángela Aguilar reaccionaron con emoción y ella los invitó muy feliz a su enlace.
Incluso, un fan bromeó con si podía ser padrino de la boda de Ángela Aguilar y ella respondió: " A ver si mi marido te deja".
Como era de esperarse, el anuncio de la boda de Ángela Aguilar generó críticas y burlas en redes sociales.
Algunos aseguraron que Ángela Aguilar ya no encontraba la forma de anunciar su boda y otros mencionaron que daba “pena ajena”.
Esta fue la reacción de Christian Nodal tras el anuncio de su boda religiosa
Ya comenzaron las preguntas sobre la próxima boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar, pues hay quienes aseguran que se van a casar en Zacatecas.
Mientras tanto, Christian Nodal no reaccionó a la noticia de su boda religiosa y solo compartió una historia en Instagram.
En la foto que compartió Christian Nodal se veían bolsas y la frase: “De vuelta a ser nómada started pack”.
Tal parece que Christian Nodal acompañará a Ángela Aguilar en su gira, pero no se pronunció por su próxima boda.