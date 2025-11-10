Ángela Aguilar -de 22 años de edad- está más enamorada que nunca y anuncia su boda religiosa con Christian Nodal: “Me voy a casar por la iglesia”.

En julio se cumplió un año de la boda civil de Christian Nodal -de 26 años de edad- y Ángela Nodal, quienes tuvieron una celebración privada en Morelos.

Ángela Aguilar anuncia su boda religiosa con Christian Nodal

Previo a su concierto en San Antonio, Texas, Ángela Aguilar tuvo un breve encuentro con sus fans y los invitó a su boda religiosa.

Ángela Aguilar reveló que se va a casar por la iglesia con Christian Nodal en mayo de 2026.

“Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo. Por la iglesia”, dijo Ángela Aguilar.

📌 ÁNGELA AGUILAR anuncia su boda por la iglesia con NODAL 😱



“¡Vayan a mi boda, me voy a casar! (…) En mayo, sí. Por la iglesia”



Antes de su concierto en la ciudad de San Antonio, Texas , Ángela anunció su boda por la iglesia con Christian Nodal en MAYO DE 2026… pic.twitter.com/wLHGcJ3RMi — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) November 9, 2025

Los fans de Ángela Aguilar reaccionaron con emoción y ella los invitó muy feliz a su enlace.

Incluso, un fan bromeó con si podía ser padrino de la boda de Ángela Aguilar y ella respondió: " A ver si mi marido te deja".

Como era de esperarse, el anuncio de la boda de Ángela Aguilar generó críticas y burlas en redes sociales.

Algunos aseguraron que Ángela Aguilar ya no encontraba la forma de anunciar su boda y otros mencionaron que daba “pena ajena”.

Ángela Aguilar y Christian Nodal. (@AngelaAguilarOficial)

Esta fue la reacción de Christian Nodal tras el anuncio de su boda religiosa

Ya comenzaron las preguntas sobre la próxima boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar, pues hay quienes aseguran que se van a casar en Zacatecas.

Mientras tanto, Christian Nodal no reaccionó a la noticia de su boda religiosa y solo compartió una historia en Instagram.

En la foto que compartió Christian Nodal se veían bolsas y la frase: “De vuelta a ser nómada started pack”.

Tal parece que Christian Nodal acompañará a Ángela Aguilar en su gira, pero no se pronunció por su próxima boda.