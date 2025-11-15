El jueves 13 de noviembre se llevó a cabo la ceremonia de los Latin Grammy 2025, evento en el que Christian Nodal se llevó el premio en la categoría a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi.

Sin embargo, el cantante se llenó de críticas cuando, en su discurso, no le dedicó su galardón a Ángela Aguilar, de 22 años de edad.

Sin rencores: Ángela Aguilar se dice orgullosa de Christian Nodal

Las críticas se sembraron en redes sociales, donde usuarios recordaron que, en el pasado, Christian Nodal llegó a dedicar premios a sus ex parejas: Belinda y Cazzu.

Pero, todo parece indicar que este fue un detalle que a Ángela Aguilar no le importó en lo absoluto.

Christian Nodal no dedicó su Latin Grammy a Ángela Aguilar (Michelle Rojas / SDPnoticias )

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Ángela Aguilar se pronunció por primera vez tras la ceremonia de los Latin Grammy 2025.

La cantante compartió una foto en la que se le ve sonriendo junto a Christian Nodal y su papá, Pepe Aguilar.

Cabe destacar que el patriarca de la Dinastía Aguilar se encontraba nominado en la misma categoría que su yerno.

Al ser este uno de los momentos más comentados de la noche de los Latin Grammy, Ángela Aguilar se dijo orgullosa de sus dos amores.

“Felicidades, papá. Felicidades, Christian. A veces ”orgullosa" se queda corta para lo que siento por ustedes", escribió la cantante.

Y aunque no hizo referencia directa a lo que se estuvo diciendo en redes sociales, Ángela Aguilar no dejó de mostrarse feliz por los suyos.