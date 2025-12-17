Una serie de videos circularon en redes sociales y detonaron rumores de que Christian Nodal estaba siendo infiel a su esposa con una violinista de sus conciertos.

Sin embargo, se ha dado a conocer que los videos datan de octubre de 2024. Aún así, Ángela Aguilar supuestamente tomó “medidas” ante su nuevo escándalo de pareja.

Esmeralda Camacho se ausenta de los últimos conciertos de Christian Nodal

Fue en Sale el Sol donde Ana María Alvarado reportó el supuesto despido de Esmeralda Camacho por el escándalo con Christian Nodal.

Esta información se intensificó después de que fans reportaran la ausencia de la violinista en los últimos conciertos del cantante de regional mexicano.

Fue en Despierta América donde se aclaró el motivo de la ausencia de Esmeralda Camacho en el concierto de Christian Nodal en Chicago.

Al parecer, la violinista no fue la única que no se presentó, pues más músicos del cantante también estuvieron fuera del espectáculo.

De acuerdo con el matutino, la razón se debe a que a Esmeralda Camacho y al resto de ausentes no les renovaron sus visas de trabajo.

Aún así, muchos señalan que Ángela Aguilar fue quien intervino de alguna manera tras viralizarse los videos.

Sin embargo, usuarios en redes sociales descubrieron que uno de ellos se grabó el año pasado.

Algo que es posible saber gracias a la sudadera que porta la esposa de Christian Nodal en aquél momento, y lo que permitió ubicar el video lejos de la polémica actual.