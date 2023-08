Andrea Legarreta le pone 4 a Poncho de Nigris y se retracta; no le quitará su dinero a Wendy Guevara pese a que en La Casa de los Famosos México insistió para que se repartieran el premio.

El domingo 13 de agosto Wendy Guevara -de 30 años de edad- se coronó como la gran ganadora de La Casa de los Famosos México.

Desde el inició de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara se convirtió en la gran favorita e incluso muchos aseguraron que fue la clave para que el Team Infierno tuviera gran popularidad.

Antes de la gran final, los integrantes del Team Infierno realizaron un pacto para repartirse el premio de 4 millones de pesos:

De esta manera cada uno de los finalistas tendrían un millón de pesos que lo ocuparían como quisieran.

Este pacto promovido principalmente por Poncho deNigris y Sergio Mayer, causó gran indignación pues usuarios consideraban que ya sabían que no iban a ganar.

Al tenerlo de frente, Andrea Legarreta -de 52 años de edad- no dudo en cuestionar a Poncho de Nigris que no le quedó otra que retractarse en pleno programa Hoy.

Tras la final de La Casa de los Famosos México, los finalistas acudieron al programa Hoy en donde incluso se le iba a festejar su cumpleaños a Wendy Guevara.

Antes de que llegaran los finalistas de La Casa de los Famosos México al programa Hoy, los conductores se refirieron al pacto que habrían realizado los integrantes del Team Infierno de repartirse los 4 millones de pesos.

En ese momento Andrea Legarreta mostró su molestia pues señaló que nadie tenía la cara de pedirle a Wendy Guevara de que repartiera su dinero cuándo ella quería apoyar a su familia.

Visiblemente molesta, Andrea Legarreta les pidió que se pusieran a trabajar y no estuvieran pidiendo a Wendy Guevara que les repartiera de su dinero.

Paul Stanley puntualizó que Wendy Guevara se había ganado el premio por todo lo que mostró en La Casa de los Famosos México.

Andrea Legarreta destacó que ella no tendría problema en cuestionar a los finalistas sobre el pacto y pedirles que no le quitaran su premio a Wendy Guevara.

Minutos después los finalistas de La Casa de los Famosos llegaron al programa Hoy, donde tuvieron un gran recibimiento.

Pero sin duda alguna la que se llevó todos los reflectores fue Wendy Guevara y es que incluso le celebraron su cumpleaños.

Durante su conversación Poncho de Nigris confesó que ya se iba a retirar pues ya había participado en La Casa de los Famosos México y Big Brother.

En ese momento Tania Rincón le preguntó que si solo quería retirarse del formato reality o del mundo del espectáculo.

Poncho de Nigris dijo que seguiría trabajando pues quiere generar dinero: “Yo quiero seguir haciendo dinero”.

A lo que también Sergio Mayer puntualizó que Poncho de Nigris solo busca seguir beneficiarse económicamente.

En ese momento Andrea Legarreta dijo que eso era una buena noticia pues así ya no le tendrían que quitar el premio a Wendy Guevara.

“Y qué bueno para que no me le quiten su dinero a mi Wendy... muy amables”

Poncho de Nigris de inmediato quiso defenderse aseguró que lo habían malinterpretado y que ya había hablado con Wendy Guevara para decirle que no le diera nada.

“¡Eso es otra cosa! se mal interpretaron yo con Wendy hablé… yo hablé con ella en la mañana por que se manejaron otras cosas que aprovechados y todo eso… le dije ‘a mí no me des dinero’ porque yo sentí que la gente lo pudo haber tomado a mal desde adentro y ahora que salimos pues sí, pero no, ella se lo ganó bien y es su dinero”

Poncho de Nigris