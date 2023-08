El tema del acoso sexual que Nicola Porcella vivió en La Casa de los Famosos México sigue dando de qué hablar, pero ni Sergio Mayer ni Poncho de Nigris entienden de motivos.

Durante la entrevista que los finalistas de La Casa de los Famosos México tuvieron en ‘Despierta Con Danielle Dithurbide’, Nicola Porcella -de 35 años de edad- habló sobre el acoso que vivió.

Sin embargo, sus comentarios dejaron claro que ni él, ni Sergio Mayer -de 57 años de edad- y tampoco Poncho de Nigris entienden el acoso, disfrazado de cotorreo entre cuates.

Ayer 13 de agosto, terminó La Casa de los Famosos México y el Team Infierno -los finalistas- están dando sus primeras declaraciones a las polémicas que se generaron en el reality show.

De forma específica, Danielle Dithurbide, preguntó a Nicola Porcella, sobre aquel suceso que vivió en el reality show y que fue muy criticado afuera.

Y aunque Sergio Mayer le pidió ser específica con su pregunta, tratando de normalizar que así se llevaban, pues “fueron muchos”, se sabía a qué refería Dithurbide con su pregunta.

Sin embargo, ni Nicola Porcella cae aún en cuenta que lo que vivió fue acoso sexual, pues incluso negó haberse sentido de esa forma.

El peruano señaló que era parte de la carrilla que llevaban y ejemplificó con todas las veces que él abrió las puertas de los baños de La Casa de los Famosos México.

El acoso sexual que Nicola Porcella vivió en La Casa de los Famosos México ha dado mucho de qué hablar, pero parece que ni él y mucho menos la productora lo ven de esa manera.

En una entrevista que Rosa María Noguerón -de quien se desconoce la edad- y quien es la productora del reality show, dio a La Saga, normalizó las conductas del Team Infierno, como clásicas de los hombres.

Defendiendo lo hecho en La Casa de los Famosos México, Noguerón señaló que siguieron el protocolo que tenían bien estipulado en caso de acoso.

Asimismo, explicó que al salir de La Casa de los Famosos México, les explicaron qué es lo que se decía sobre estos hechos y ellos se reían diciendo “es que era una broma, como todas las que se hacían”.

Finalmente, Noguerón detalló que incluso Nicola Porcella, dijo “yo fui el precursor de ese tipo de bromas”, como el abrir las puertas del baño, entre otras.

Poncho de Nigris quiso intervenir con una explicación explícita del acoso sexual que vivió Nicola Porcella en La Casa de los Famosos México y mejor lo callaron.

Nicola Porcella ya había dicho que no se sentía agredido por lo que le hicieron en el cuarto del Team Infierno, pero Poncho de Nigris quiso ahondar más y mejor lo silenciaron.

Aunque por las propias palabras de la víctima, ya había quedado claro que no se sintió agredido, Poncho de Nigris -de 47 años de edad- quiso agregar más y casi mete la pata.

A los habitantes de La Casa de los Famosos México se les olvida que en las cámaras del reality show, no todo se percibe tan a detalle como lo es en vivo.

Y es que Poncho de Nigris al querer defender “la carilla” a Nicola Porcella, comenzó a explicar que fue él quién le abrió los glúteos, cuando fue callado por todos y hasta pidió perdón.

Wendy Guevara sabe que votaron 18 millones por ella, pero aún no dimensiona lo que creó en México con su participación en La Casa de los Famosos México.

Recordemos que a los habitantes de La Casa de los Famosos México, tras su salida, al menos pasan un día sin teléfono, buscando que se adapten poco a poco.

Y lo que quedó claro es que a Wendy Guevara -de 29 años de edad- ni le han informado de los movimientos que hubo en Zona Rosa y el Ángel de la Independencia en la CDMX, por su logro.

Asimismo, Wendy Guevara dijo en el noticiero de Danielle Dithurbide, que aún estaba en shock, pues seguía sin creer haber ganado La Casa de los Famosos México.

“Estoy muy agradecida, no tengo palabras, no me la puedo creer todavía, no puedo creer quién votó tanto”.

Wendy Guevara, influencer.