Jorge Lyle, padre del actor Pablo Lyle, murió el sábado 13 de junio a los 77 años tras complicarse un accidente doméstico. El actor, preso en Estados Unidos, solicitó un permiso humanitario para verlo, pero las autoridades se lo negaron.
La muerte del padre de Pablo Lyle ocurrió en Mazatlán, donde Jorge Lyle residía en una casa de reposo debido al Alzheimer que padecía desde hace dos años.
Según reportes de medios, Jorge Lyle sufrió una fuerte caída que agravó rápidamente su salud, culminado en su muerte.
Pablo Lyle no pudo despedirse tras cumplir una sentencia en Estados Unidos por homicidio involuntario.
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