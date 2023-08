A Poncho de Nigris se le cumplió la pesadilla. Wendy Guevara no solo se convirtió en la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, también es la reina de las redes sociales, al menos sobre él.

Resulta y resalta que los seguidores de Instagram de Wendy Guevara, de 29 años de edad, aumentaron. Actualmente es seguida por 5.3 millones de personas.

Una mejor cifra a la que su amiga Ceci, le fue a gritar unas semanas atrás cuando le hizo saber que había superado los 4 millones. Pero ella no es la única, Poncho de Nigris también aumentó de seguidores aunque no tanto como La Perdida y sospechamos que no lo va a soportar.

#LaCasaDeLosFamososMx Analizando esta plática #Wendy subió de 1.6 a 4.2 millones, #Nicola de 2 a 3.3, #Poncho de 4 a 4.5, #Emilio se mantiene en 1.7 y #SergioMayer apenas tiene 896 mil, es claro que se salvaba por el #TeamInfierno y no por el. pic.twitter.com/bRKfRN1X1v — Alma Patricia (@nonitoyi) August 4, 2023

Poncho de Nigris es superado en Instagram por Wendy Guevara

Aunque dentro de La Casa de los Famosos México, Poncho de Nigris, de 47 años de edad, dijo tener 4.2 millones de seguidores en Instagram, la realidad es que el regiomontano no contaba con ellos.

Esto significa que sí aumentaron sus fans, actualmente tiene 4 millones de seguidores, por lo que se presume que aumentó 500 mil.

Poncho de Nigris (@LaCasaFamososMX)

Team Infierno conquistó Instagram

Además de Wendy Guevara y Poncho de Nigris, Team Infierno también sumó seguidores en la plataforma, las cifras -hasta el momento- son estas:

Sergio Mayer, de 57 años de edad, cuenta con 1 millón de seguidores

Emilio Osorio, de 20 años de edad, cuenta con 1.9 millones de seguidores

Nicola Porcella, de 30 años de edad, cuenta con 3.9 millones de seguidores

Apio Quijano, de 43 años de edad, cuenta con 1.1 millones de seguidores

El Team Infierno de La Casa de los Famosos se visten de drag queen (Especial)

¿Team Infierno se repartirá el premio?

Wendy Guevara resultó la ganadora de La Casa de los Famosos México, por lo que Galilea Montijo, de 50 años de edad, le pidió no repartir el dinero como lo acordó como el Team Infierno.

Aunque La Perdida le aseguró que no lo hará, la realidad es que una vez que disponga de él, ella podrá hacer con su premio lo que desee y eso incluye repartirlo entre el Team Infierno como se acordó dentro del juego.

Al respecto, la originaria de Nuevo León, advirtió que no hablará del dinero para evitar opiniones malintencionadas sobre su destino.