¿Aldo Tamez de Nigris -de 26 años de edad- dejó sin rimas a Facundo? Esto pasó durante el tercer posicionamiento de La Casa de los Famosos México 2025.

En La Casa de los Famosos México 2025 se vivió un momento de tensión con los posicionamientos, pero uno que dio mucho de que hablar fue el de Aldo Tamez de Nigris contra Facundo, de 47 años de edad.

Este fue el posicionamiento de Aldo Tamez de Nigris contra Facundo que lo dejó sin rimas en La Casa de los Famosos México 2025

Facundo sorprendió a sus compañeros de La Casa de los Famosos México 2025 al utilizar rimas durante sus posicionamientos.

Facundo se posiciona con Alexis Ayala y le da sus argumentos en rima (Especial)

Sin embargo, tal parece que a Facundo se le acabaron las rimas y así lo demostró luego de que Aldo Tamez de Nigris se posicionó en su contra durante la noche del domingo 17 de agosto.

Y es que de manera directa, Aldo Tamez de Nigris le señaló a Facundo que no quiera ser el villano de La Casa de los Famosos México 2025.

Pues resaltó que ha notado algunos comentarios pasivo-agresivos de Facundo en contra del cuarto Noche y eso era algo que no quería en el reality.

Además Aldo Tamez de Nigris resaltó que Facundo es de las personas que tira la piedra y luego esconde la mano.

De manera contundente, Aldo Tamez de Nigris le señaló a Facundo que es de buen corazón, pero quiere hacerla de villano e intenta armar conflicto donde no lo hay.

“De corazón te digo que quiero que te vayas de la casa, porque he notado comentarios pasivo-agresivos hacia personas de mi cuarto. Como dicen, tiras la piedra y escondes la mano. Eres de buen corazón, pero no quieras hacer de villano o hacerla de pedo donde no lo hay” Aldo Tamez de Nigris

“No quieras hacer p#d* donde no lo hay”, #AldoDeNigris se posiciona contra @facufacundo



Si quieres ver el momento COMPLETO, suscríbete ya a @ViX y no te pierdas de nada con el 24/7 🔥#LaCasaDeLosFamososMx disponible también en #LasEstrellas y #Canal5 pic.twitter.com/sTjzxTsV1e — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 18, 2025

Facundo le responde el posicionamiento a Aldo Tamez de Nigris pero sin rima en La Casa de los Famosos México 2025

Tras el duro posicionamiento de Aldo Tamez de Nigris, Facundo no se quedó callado y esto fue lo que le respondió sin ninguna rima.

Y es que Facundo le aseguró a Aldo Tamez de Nigris que jamás esconde la mano ya que le gusta ir de frente y decir las cosas sin ningún titubeo.

Facundo además se dijo sorprendido de Aldo Tamez de Nigris, pues señaló que no lo esperaba de un amigo.

Para Facundo las palabras de Aldo Tamez de Nigris se trataba de una estrategia y lo acusó de no ir de frente al señalarle que el pensaba que las personas regias eran derechas.

Facundo le señaló que pensó que en La Casa de los Famosos México 2025 iban a aguantar su carrilla, pero ya se dio cuenta que no era así.

“Esconder la mano jamás, me gusta decir las cosas de frente. Esperaba esto de varios, menos de un amigo. Pensaba que la gente regia era derecha, pero ahora no entiendo tu estrategia. Pensaba que no se iban a agüitar con la carrilla, pero veo que me salieron bastante niñas” Facundo

Durante su respuesta, Facundo acusó a Aldo Tamez de Nigris de estar “aventando cerillos para que se prendan todos los juegos” durante La Casa de los Famosos México 2025.

Ante la respuesta de Facundo, Aldo Tamez de Nigris solo dijo: “No ta bueno”.