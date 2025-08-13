Poncho de Nigris -de 49 años de edad- contará la verdad de lo que pasó con Rosa María Noguerón y La Casa de los Famosos México 2025.

Esto después de que su sobrino Aldo Tamez de Nigris -de 26 años de edad- fuera víctima de una broma pesada que comprometió su integridad física.

Poncho de Nigris habría reclamado a Rosa María Nogerón por broma a Aldo Tamez de Nigris en La Casa de los Famosos México 2025

Fue el viernes 8 de agosto, durante la fiesta temática de La Casa de los Famosos México 2025, que Aldo Tamez de Nigris sufrió una broma calificada de mal gusto.

Facundo -de 47 años de edad- hizo que el deportista cayera al suelo abruptamente, situación que no fue del agrado de Poncho de Nigris.

Facundo hace broma a Aldo Tamez de Nigris en La Casa de los Famosos México 2025 (Especial / Especial)

Tras el incidente, Poncho de Nigris se manifestó en redes sociales en contra de Facundo y pidiendo una sanción para el bromista que hizo caer a su sobrino.

Sin embargo, fue Wendy Guevara -de 31 años de edad- quien dio a conocer que Poncho de Nigris habló directamente con Rosa María Noguerón, productora de La Casa de los Famosos México.

De acuerdo con La Perdida, la productora le habría dado por su lado al influencer.

“Habló y Rosa María ha de haber dicho ‘ay, no mames puñetas, yo estoy bien ocupada’”, bromeó Wendy Guevara.

Del mismo modo, La Perdida defendió que la productora de La Casa de los Famosos México 2025 debe tener cosas más importantes que hacer que atender a Poncho de Nigris.

Poncho de Nigris, influencer. (YouTube/@PonchoDeNigrisOficial / Tomada de video)

Poncho de Nigris promete la verdad de Rosa María Noguerón y La Casa de los Famosos México 2025

De nueva cuenta, Poncho de Nigris hizo uso de sus redes sociales para lanzar su versión de los hechos, compartiendo el video de Wendy Guevara hablando del caso de Aldo Tamez de Nigris.

En un primer adelanto, el influencer dio a conocer que fue Rosa María Noguerón quien se contactó con él y no viceversa.

Del mismo modo, Poncho de Nigris dio a entender que salió peleado con la productora de La Casa de los Famosos México 2025, pues no será invitado a las galas del resto de la temporada.

Y aunque no dio más detalles, Poncho de Nigris prometió contar la verdad sobre Aldo Tamez de Nigris, Rosa María Noguerón y La Casa de los Famosos México 2025.