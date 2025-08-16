Elaine Haro acaparo las miradas durante la fiesta temática de La Casa de los Famosos México 2025 tras estar detrás de Aldo Tamez de Nigris.

La influencer que ha demostrado estar interesada en Aaron Mercury, ahora se le capto llamando la atención de Aldo Tamez de Nigris.

Elaine Haro se mostró cariñosa con Aldo Tamez de Nigris en La Casa de los Famosos México 2025

¿Un nuevo amor esta floreciendo? La tercera fiesta temática de La Casa de los Famosos México 2025 dio mucha tela de dónde cortar y Elaine Haro fue la protagonista de la noche.

Durante la fiesta, celebrada cada viernes en La Casa de los Famosos México 2025, Elaine Haro se mostró muy “encimosa” con Aldo Tamez de Nigris.

Aldo muy incómodo y hasta molesto de que se le acerque Elaine… Hasta Abelito se dio cuenta y habló con ella sobre los AA

#LaCasaDeLosFamososMx#LCDFMX3 #LCDLFMX pic.twitter.com/D5WOto9GJW — Maf🩷 (@Maryferbasan) August 16, 2025

En videos difundidos en redes sociales se puede observar como Elaine Haro estaba intentando ir tras los huesitos de Aldo Tamez de Nigris, pero el modelo no se dejó

Aldo Tamez de Nigris estaba con El Abelito pasándola bien hasta que Elaine Haro se acercó, y de inmediato el modelo se separo de ellos.

La insistencia de Elaine Haro hizo incomodar a Aldo Tamez de Nigris, e internautas señalaron que se encontraba molesto.

En otros de los videos, Aldo Tamez de Nigris estaba conversando con Dalilah Polanco y Elaine Haro se unió a la plática.

Elaine Haro se mostró interesada por el modelo, pese a que anteriormente se le veía emocionada con Aaron Mercury.

La influencer no se le despegaba de Aldo Tamez de Nigris y encontraba cualquier pretexto para estar en contacto físico con el modelo.

Elaine Haro se le capto muy cariñosa y no perdía la oportunidad de abrazar a Aldo Tamez de Nigris.

Hasta yo sentí la incomodidad de Aldo con Elaine está demasiado encimosa con el 🥴#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX3 pic.twitter.com/vgPv1tzO8R — tu_chismose (@AmoinfernalV) August 16, 2025

¿Aaron Mercury bateo a Elaine Haro en Casa de los Famosos México 2025?

Elaine Haro también se le ha visto muy cercana con Aaron Mercury en La Casa de los Famosos México 2025.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha tenido la iniciativa de hablar de sus sentimientos, solo en bromas.

No obstante, tal parece que Aaron Mercury bateo a Elaine Haro, y por eso decidido ir por Aldo Tamez de Nigris.

“Y al final Aaron, no se, pero no pasa nada wey” comentó Elaine Haro a El Abelito.

Elaine Haro continuo expresando “Yo soy bien forzada pero me choca forzar las cosas, si fluye chido y si no fluye ni pex”.