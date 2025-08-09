Facundo protagonizo una broma pesada a Aldo Tamez de Nigris durante fiesta temática en La Casa de los Famosos México 2025.

El momento polémico no paso desapercibido por los internautas en redes sociales, quienes piden una sanción para Facundo.- de 47 años de edad-.

Facundo hace broma a Aldo Tamez de Nigris en La Casa de los Famosos México 2025

La Casa de los Famosos México 2025 vivió su segunda fiesta temática al estilo Tulúm.

No obstante, la noche fue opacada por una broma pesada de Facundo a Aldo Tamez de Nigris- de 25 años de edad- que no fue bien recibida por internautas.

Broma Aldo y Facundo acumula otra funa #LaCasaDeLosFamososMx

pic.twitter.com/tQEPVvcvoJ — POP REALITY (@LeeSchever) August 9, 2025

En los videos difundidos, se aprecia a Aldo Tamez de Nigris gozando de la fiesta bailando y animando a sus compañeros.

Facundo, quien permanecía agachado detrás de él, jaló el tapete sobre el que estaba Aldo Tamez de Nigris ocasionando que se cayera al suelo.

Aldo Tamez de Nigris como respuesta le hizo una seña grosera a Facundo antes de levantarse.

Mientras que algunos de los habitantes se empezaron a reírse, Mar Contreras no le pareció en lo absoluto la broma.

La broma de Facundo no paso desapercibida y en redes sociales criticaron las actitudes del comediante.

Además, señalaron que este tipo de actos podrían considerarse una forma de agresión y solicitando una sanción por parte de la producción.

En otro video se puede observar que Aldo Tamez de Nigris se retiro de la fiesta de La Casa de los Famosos México 2025 tras vivir incomodo momento.

“Estoy agüitado” expresó Aldo Tamez de Nigris al explicar que se le acabo la “pila social”.

Poncho de Nigris arremete contra Facundo tras broma en La Casa de los Famosos México 2025

Poncho de Nigris recurrió a su cuenta oficial de X, antes Twitter para pronunciarse sobre lo que le pasó Aldo Tamez de Nigris en La Casa de Famosos México 2025.

El regiomontano salió en defensa de su sobrino, luego de que Facundo lo tirara al suelo durante fiesta temática del reality show.

Poncho de Nigris expresa que “se paso de lanza” Facundo, y sabe que Aldo Tamez de Nigris no quiere involucrarse en polémicas.

“Se pasó de lanza !!! Como me gustaría haber estado ahí, Aldo lo respeta porque no quiere pedos pero eso no se hace.” Poncho de Nigris