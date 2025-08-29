En medio de las votaciones que Aldo Tamez de Nigris necesita para no ser eliminado de La Casa de los Famosos México 2025, desaparece su cuenta de TikTok.

La situación provocó que Poncho de Nigris -de 49 años de edad- lanzara mensajes en sus redes sociales acusando una supuesta “guerra sucia” contra su sobrino.

“¿Comenzó la guerra sucia?”, pregunta Poncho de Nigris por cierre del TikTok de Aldo Tamez de Nigris

Fue por medio de un video en sus redes sociales que Poncho de Nigris dio a conocer lo que estaba pasando con el TikTok de su sobrino.

No sin antes señalar una campaña que buscaría perjudicar el juego de Aldo Tamez de Nigris -de 26 años de edad- en La Casa de los Famosos México 2025.

El Abelito y Aldo Tamez de Nigris (YouTube | Captura de video)

“Ya nos enteramos que le tumbaron a Aldito su cuenta de TikTok, ya comenzó la guerra sucia”, señaló Poncho de Nigris.

Posteriormente, el influencer regiomontano aseguró “estar trabajando en eso”, pidiendo “con mucha más razón” votos para su sobrino.

Cabe destacar que Aldo Tamez de Nigris subió por primera vez a la placa de nominados de La Casa de los Famosos México 2025.

Por lo que Poncho de Nigris ha estado moviendo al público para tratar de salvar a Aldo Tamez de Nigris de ser el próximo eliminado de la temporada.

Team Aldo full votos a Aldo. Gracias por los mensajes. Ya estamos en eso 🤟🏻🙌🏻 pic.twitter.com/8iFdxyY2VA — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) August 28, 2025

La verdad detrás de la cuenta de TikTok de Aldo Tamez de Nigris

Si bien Poncho de Nigris se encargó de hacer un revuelo por defender a Aldo Tamez de Nigris, lo cierto es que ya se encargaron de desmentirlo.

Fue en las demás redes oficiales de Aldo Tamez de Nigris que explicaron la situación por medio de un breve comunicado.

Al parecer, la cuenta de TikTok fue baneada por estar compartiendo contenido de La Casa de los Famosos México 2025 .

Como suele pasar en este tipo de situaciones, la red social baja el contenido y banea la cuenta.

Esto ya que se están infringiendo las normas de derechos de autor.

Situación por la que también pasaron las redes sociales de Wendy Guevara cuando participó en la primera edición de La Casa de los Famosos México 2025.