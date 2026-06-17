Toy Story 5 llegó a los cines con una sorpresa adicional: una escena postcréditos que refuerza el mensaje central de la película.

Aunque no adelanta una nueva entrega, la secuencia conecta con la reflexión sobre cómo la tecnología puede convivir con la imaginación y las relaciones humanas.

El momento aparece justo después de “I Knew It, I Knew You”, la canción exclusiva que Taylor Swift compuso para Pixar.

Tanto la música como la escena final transmiten la idea de que crecer no significa perder la capacidad de emocionarse.

Toy Story 5: Significado de la escena postcréditos

La escena postcréditos en Toy Story 5 funciona como una extensión del mensaje principal de la película.

Esto significa que, por ahora, la escena no parece adelantar el futuro de la franquicia, a pesar de que el director Andrew Stanton reveló que el equipo tiene suficiente material para una sexta y hasta una séptima película.

Aunque, aclaró, estas historias podrían centrarse en las vidas de otros niños y otros juguetes.

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Hay aspectos que valen la pena rescatar de la escena postcréditos en Toy Story 5, ya que no solo cumple con su carga de humor.

La escena, si bien llega a ser divertida, también invita a la reflexión por la problemática central de la película: el temor de que la tecnología sustituya la imaginación y las relaciones humanas.

Toy Story 5 resuelve el dilema de qué tipo de juguetes son mejores para los niños, demostrando que un equilibrio responsable siempre será lo más sano.

En este caso, la tecnología no precisamente te aparta de las emociones, pues en muchos casos, potencia ciertos sentimientos en sus usuarios, como en el caso Bonnie a lo largo de la película.

Ese es precisamente el mensaje que busca transmitir la escena: la tecnología también puede ser una herramienta para imaginar y conectar con otras personas.

¿Vale la pena esperar por la escena postcréditos en Toy Story 5? Sí. Aunque no adelanta una nueva película, sí aporta un cierre adicional a algunos de los elementos introducidos en la historia.

No es casualidad que la escena postcréditos llegue justo después de la canción de Taylor Swift. Tanto el tema musical como la secuencia final giran en torno a una misma idea: crecer no significa perder la capacidad de emocionarse.

“I Knew It, I Knew You”, la canción de Taylor Swift que es parte de Toy Story 5

Una de las buenas noticias que trajo consigo la película es para las swifties, pues la canción “I Knew It, I Knew You” de Taylor Swift se escucha completa y en su idioma original al final de Toy Story 5.

Es importante destacar que, si bien la canción está centrada en el personaje de Jessie y su relación con Emily, no suena en ninguna secuencia de la película.

Taylor Swift se unió oficialmente a la franquicia de Toy Story con un tema que ya es de las más escuchadas en plataformas como Apple Music y Spotify.