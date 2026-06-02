Al parecer, Disney Pixar ya arruinó una de las sorpresas de Toy Story 5 relacionada tanto a la escena postcréditos de la película, como a la aparición de Bad Bunny.

Pues los realizadores de Disney Pixar de Toy Story 5 hablaron un poco de lo que será la participación de Bad Bunny en la secuela.

Bad Bunny estará en los postcréditos de Toy Story 5 según Disney

Lindsey Collins y Andrew Stanton, realizadores de Toy Story 5 para Disney Pixar, estuvieron en México para una rueda de prensa.

En dicho evento, hablaron de Bad Bunny en Toy Story 5 como la Pizza con Gafas; asegurando que los fans se deben de quedar para la escena postcréditos.

Bad Bunny formará parte de Toy Story 5 en un papel inesperado (Michelle Rojas)

Según ellos, durante la escena postcréditos de Toy Story 5 veremos más de Bad Bunny, por lo que los fans no se deben de salir de la sala una vez termine la película.

Eso sí, no revelaron qué será lo que veremos en la escena postcréditos con Bad Bunny, si implicará al cantante en sí mismo o algo relacionado a la Pizza con Gafas.

Lo que indica que el personaje sí tendrá una cierta relevancia en la película, más allá de lo que muchos creían que sería un simple cameo.

Bad Bunny se involucró en Toy Story 5 desde el inicio

Otra cosa que se reveló en la conferencia de prensa, es que Bad Bunny estuvo involucrado con Disney Pixar desde el inicio de la producción de Toy Story 5.

Lindsey Collins señaló que Disney Pixar contactó a Bad Bunny luego de ver que este hizo muchos videos con juguetes de Toy Story en 2020 y 2021.

Se le preguntó si quería ser parte de la quinta entrega y este aceptó de inmediato; posteriormente, probarían con diferentes personajes para ver cuál se ajustaba mejor a él.

Señalando que el cantante de Puerto Rico es un gran fan de la franquicia y para él fue un sueño ser parte, aunque sea con un personaje pequeño (aparentemente).