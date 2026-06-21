Como se esperaba, Toy Story 5 se alza de momento como una de las películas más taquilleras del verano de 2026, con un primer fin de semana envidiable que demuestra el amor que la gente tiene por esta franquicia de Pixar.

Por otra parte, El Día de la Revelación se desinfla un poco, aunque mantiene su tendencia positiva; mientras Obsesión se niega retirarse de las salas de cine.

Toy Story 5 es el mejor estreno en taquilla de Disney Pixar

En tal solo un fin de semana, Toy Story 5 consiguió 312 mdd (5.4 mil mdp), lo que la convierte en la película con mejor estreno de Disney Pixar en toda su historia en Estados Unidos, y el segundo mejor en el resto del mundo.

Toy Story 5 (Pixar / Pixar)

Aunque aún es pronto para hablar de un éxito arrasador de Toy Story 5, esto debido al presupuesto de la película que fue de 250 millones de dólares (4.3 mil mdp), uno de los más elevados.

Para entregar ganancias a Disney, la película necesita alrededor de 750 mdd (13 mil mdp), algo que podría lograr si mantiene este impulso inicial las próximas semanas.

El único problema es que enfrente tiene a Supergirl y Minions & Monstruos, siendo esta última la película que podría quitarle una buena cantidad de audiencia y foco entre el público.

El Día de la Revelación se cae en taquilla con la llegada de Toy Story 5 aunque aún se mantiene estable

A pesar de su experiencia y veteranía, Steven Spielberg y El Día de la Revelación no pudieron hacer nada ante la taquilla de Toy Story 5, pues la obra de Universal lleva 160 mdd (2.7 mil mdp) en todo el mundo.

Una taquilla algo baja, tomando en cuenta el gran inicio que tuvo El Día de la Revelación en su fin de semana de estreno, aunque a su favor tiene que su presupuesto no es tan alto, solo 110 mdd (1.9 mil mdp).

Si bien necesita 330 mdd (5.7 mil mdp) para ser un éxito rotundo, con que alcance los 200 mdd (3.4 mil mdp) ya será una película que no perderá ni generará dinero, lo cual la salvaría en este verano saturado de estrenos.

Habrá que ver cómo responde la taquilla de la obra ante la llegada de Supergirl en unas semanas, que promete quitarle varias pantallas.

El Día de la Revelación (Universal)

Ni Toy Story 5 pudo parar la taquilla de Obsesión

En teoría, para este momento, Obsesión deberían de estarse retirando de las salas de cine; sin embargo sus 333 mdd (5.77 mil mdp) demuestran que está bastante saludable y no importó la taquilla de Toy Story 5.

Como ya se ha mencionado, todo lo que ha hecho Obsesión desde su estreno ya es ganancia, pues en su primeros días superó sin problemas su presupuesto de menos de 1 mdd (17 mdp).

Ante tal éxito ya se habla de una segunda entrega, aunque de momento Universal no ha querido confirmar nada al respecto.

Ahora la pregunta es si el filme logra mantenerse más tiempo en cartelera a pesar de los estrenos fuertes de temporada, pues al momento se coloca como la gran ganadora del verano.