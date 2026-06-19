Con el estreno de Toy Story 5, en SDPnoticias tuvimos la oportunidad de hablar un poco con Irán Castillo, José Luis Orozco y Arturo Mercado Jr., quienes hacen las voces de Jessie, Buzz y Woody.

El elenco de doblaje al español de Toy Story 5 nos habló principalmente del por qué la película no es innecesaria, como se ha comentado desde su anuncio, y el cambio de protagonista de Woody a Jessie.

Toy Story 5 (Pixar / Pixar)

Toy Story 5 es una película muy actual, pues la franquicia siempre ha hablado sobre los cambios

Desde que se supo de su existencia, mucha gente ha señalado que Toy Story 5 es una película innecesaria, con la que Disney simplemente está estirando la franquicia lo más que se pueda.

Al respecto, Irán Castillo y José Luis Orozco nos dieron su interpretación acerca de la relevancia de Toy Story 5, señalando que es una obra que tiene mucho que decir.

José Luis Orozco, de 67 años y voz de Buzz Lightyear, mencionó que si bien Toy Story tiene como protagonistas a juguetes, en realidad todas las películas hablan de los cambios alrededor de la experiencia humana.

Esta película no es diferente, pues muestra cómo es el mundo actual, mostrando tanto lo bueno como lo malo desde los ojos de los juguetes.

“Tiene una historia muy interesante, que te lleva a la reflexión de que tiene que haber cambios en la vida siempre; pero que tampoco puedes perder esa capacidad de asombro, ese don de la imaginación, de divertirte como ser humano; una serie de cosas que la hacen ser una gran película”. José Luis Orozco, voz de Buzz Lightyear en Toy Story 5

Por su parte, Irán Castillo, de 49 años y voz de Jessie, señala el punto de tener esta especie de enfrentamiento entre los juguetes y la tecnología, mencionando que más que antagonistas, se trata de que vayan de la mano.

Abriendo la discusión de qué tanta injerencia debe de tener la tecnología en la vida de un niño, evitando que esta trunque su imaginación.

“Esta es una película que está tocando temas del mundo actual, de la tecnología, y es algo que ha habido mucho debate. Muestra cómo está el mundo, cómo están los niños; marca eso, no el exceso sino el equilibrio; y marca como pueden ser aliados, juguetes y tecnología, donde la prioridad es conectar como seres humanos.” Irán Castillo, voz de Jessie en Toy Story 5

Irán Castillo será Jessie en Toy Story 5; así lo confirmó (Eduardo Díaz)

Jessie se empodera en Toy Story 5 sin dejarse de apoyar en Buzz y Woody

Aunque Buzz y Woody son parte importante de Toy Story 5, la película en general es una historia de Jessie, quien toma el liderazgo de los juguetes. Arturo Mercado Jr. e Irán Castillo profundizaron al respecto.

Arturo Mercado Jr., de 51 años y voz de Woody, señala que el cambio de protagonista en Toy Story 5 es algo natural y que muestra precisamente la evolución de los personajes.

Woody era el juguete favorito de Andy, pero eso no significa que la relación sea la misma con Bonnie, quien encontrará a la vaquerita más interesante. Él entiende eso y se hace a un lado, pero nunca deja de apoyar a su amiga y menos en su nueva “encomienda”.

“Es parte de la evolución que te ha marcado Woody, es algo natural; se va adaptando de acuerdo a la casa en la que se encuentra. A los ojos de una niña, se identifica más con la vaquerita. Es esa evolución de las relaciones humanas, que podemos estar en diferentes ámbitos al mismo tiempo, y no necesariamente va a generar un conflicto.” Arturo Mercado, voz de Woody en Toy Story 5

Por su parte, Irán Castillo señala que la película muestra el empoderamiento de Jessie y al mismo tiempo su vulnerabilidad, pues para lograr esa fuerza necesita el apoyo de quienes siempre han estado con ella, Buzz y Woody.

El vaquero como esta voz guía, amigo y hasta cierto punto un hermano, que es la que la empuja a tomar este liderazgo sin nunca dejarla sola, siendo ese sostén que está detrás en todo momento.

“Jessie toma su papel, ese empoderamiento femenino de ser la comisaría; pero ella no se olvida de Woody, sabe que con quien cuenta es con él. Es él quien la empodera en un inicio, quien la impulsa a ser la líder. La hermandad que tienen Woody y Jessie desde el principio es increíble. El cariño que se tienen todos es algo muy bonito.” Irán Castillo, voz de Jessie en Toy Story 5