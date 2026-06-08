Toy Story 5 llegará a los cines con una mezcla de nostalgia y nuevas voces que han llamado la atención de los fans de Pixar, en donde además del regreso de personajes icónicos como Woody, Buzz Lightyear y Jessie, la película contará con la participación de varias celebridades de la música y el entretenimiento en su doblaje para español.

Entre los nombres más destacados se encuentra Bad Bunny, quien debutará en la saga dando voz a “Pizza con Gafas de Sol”, un peculiar juguete que forma parte de una comunidad de personajes olvidados.

El cantante puertorriqueño participará tanto en la versión en inglés como en la versión en español, convirtiéndose en una de las grandes apuestas de Disney y Pixar para esta nueva entrega.

Belinda, Bizarrap y más celebridades se suman a Toy Story 5

Otra de las incorporaciones que más expectativa ha generado es Belinda, quien prestará su voz a Lilypad, la nueva villana de la historia. Este personaje será una tablet inteligente que representa el avance de la tecnología frente a los juguetes tradicionales, convirtiéndose en el principal desafío para Woody y sus amigos.

Belinda será Lilypad en el doblaje en español de Toy Story 5 (@disneystudiosla / Instagram )

Por su parte, Bizarrap también hará su debut en el cine animado al interpretar a “Santa de Jardín”, un nuevo personaje que compartirá escena con el juguete de Bad Bunny.

Disney confirmó que el productor argentino participará en el doblaje latino y español de la película.

Bizarrap en Toy Story 5 (Disney)

La lista de famosos que estarán en el doblaje en español latino de Toy Story 5 se completa con:

Belinda es Lilypad, villana de Toy Story

Penélope Cruz, quien dará vida a Flamenco

Irán Castillo, la voz de Jessie

Migue Granados es Dr. Locuaz

Bad Bunny dará voz a Pizza con gafas

Bizarrap será Santa de jardín

Arturo Mercado Jr. será Woody tras la salida de Carlos Segundo

José Luis Orozco es BuzzLightyear

Arturo Mercado dará vida a Ham

José Gilberto Vilchis es Rex

Carlos Del Campo será Silky

Arturo Castañeda presta su voz a Forky

Jesse Conde regresará a darle vida a Señor Cara de Papa

Toy Story 5 se estrenará en las salas de cine en México el próximo 17 de junio del 2026.