Toy Story 5 no solo tiene un impacto en los fans de la franquicia en cine, también en aquellos que han consumido su mercancía; es por ello que en SDPnoticias hablamos un poco con Alfonso Cortina, director de Disney Consumer Products en México.

El ejecutivo nos habló del por qué Toy Story 5 se mantiene vigente en varias generaciones a pesar del paso del tiempo, así como del fenómeno de los fans adultos que compran sus productos.

Alfonso Cortina, director de Disney Consumer Products en México (Disney)

Toy Story 5 se mantiene vigente porque une a todas las generaciones

A pesar de las críticas sobre si es una película innecesaria, Toy Story 5 apunta a ser todo un éxito. Alfonso Cortina de Disney señala que esto se debe a que es un producto que une a todas las generaciones.

Toy Story 5 marca parte del proceso evolutivo de la saga, no solo en términos de cine y las técnicas de animación, sino en su penetración dentro del inconsciente colectivo.

Toy Story 5 (Pixar )

Señala que es posible que esta sea la primera película de Toy Story que un niño va a ver en cine, lo cual se suma a la experiencia del padre o la madre, que han visto todas las películas desde su estreno.

Esto hace que la comunidad de seguidores se expanda de manera natural, pues el adulto no deja de gustar de estas historias, al mismo tiempo que se las enseña a los niños y niñas que tiene a su alrededor.

Señalando que, si bien esta es la quinta película, en realidad la franquicia nunca ha descansado, pues ha estado presente en cortos animados, spin-offs, y videojuegos. Manteniéndose siempre relevante.

“Aunque es cierto que ha habido comentarios acerca de lo relevante de la película, la realidad es que Toy Story 5 es parte de un fenómeno interesante, pues cierra la brecha generacional, dado que tiene seguidores de todas las edades. Niños que van a ver por primera vez una película de la franquicia en cine, o que apenas conocerán a los personajes; junto a adultos que vieron la primera entrega cuando eran niños y que no han dejado de amar a los juguetes, lo cual hace que esta saga se mantenga en medio de la conversación, a pesar de tener tantos años en el mercado.” Alfonso Cortina, director de Disney Consumer Products en México

Toy Story 5 (Disney Studios)

El coleccionismo alrededor de Toy Story 5 no contradice el mensaje de la película

En la segunda entrega de la saga se muestra una crítica al coleccionismo, señalando que los juguetes deben de ser usados por los niños y no como piezas de museo; irónicamente, para Toy Story 5 se está dando un poco ese escenario.

Alfonso Cortina menciona que lo que sucede con los productos alrededor de Toy Story 5 no está peleado ni contradice el mensaje de la franquicia, pues el mundo y los fans han cambiado a lo largo de estos 25 años.

Más que ser un fetiche, este fenómeno de adultos comprando juguetes (referidos como “kidults”) muestra una especie de conexión con su niño interior o pasado, donde se busca pagar una especie de deuda.

Los fans que crecieron y ahora tienen poder adquisitivo, se compran una figura coleccionable como una manera de reconectar con ese pasado donde no pudieron tener ese juguete que tanto deseaban.

Además de que pueden compartir esa emoción con sus hijos e hijas, entrando en ese mencionado “cierre de brechas”, donde ambas generaciones disfrutan de lo que ofrece la mercancía derivada de la película.

“Las audiencias y el público ha cambiado desde la segunda parte. Algo que en ese momento parecía que no encajaba, como es el caso de un adulto comprando y buscando juguetes, ahora es algo muy común, lo cual no va en contra del mensaje de Toy Story 5 y la franquicia en general. Nosotros lo pensamos como esa persona que creció con la saga, pero que cuando era niño no pudo tener algún juguete, por lo que ahora se permite ese gasto como una manera de reconectar con eso que significa tanto a nivel personal. Además de que une a las familias en general, porque todos lo miembros están conectados por este amor a la saga y sus personajes.” Alfonso Cortina, director de Disney Consumer Products en México