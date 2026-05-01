Andrew Stanton adelantó detalles sobre el personaje de Bonnie en Toy Story 5, película de Pixar y Disney.

El guionista de las primeras tres películas de Toy Story y codirector de la quinta entrega, habló del arco de Bonnie en la franquicia.

Esto adelantó Andrew Stanton de Bonnie en Toy Story 5

En recientes entrevistas, Andrew Stanton expresó que cuentan con material para dos secuelas después de Toy Story 5, que se estrena el próximo 18 de junio de 2026 en México.

Dichas películas no se centrarían en Bonnie y abordarían a un personaje distinto.

Habría material de Toy Story suficiente para dos películas por explorar a continuación. Tal vez no con Bonnie, sino con un personaje diferente como punto focal.” Andrew Stanton

¿Adiós a Bonnie? Esto adelantó Andrew Stanton sobre Toy Story 5| (Especial)

Desde el cierre de Toy Story 3 con el final de la etapa de Andy al irse a la universidad, Andrew Stanton pensó en algo más amplio para la franquicia.

Por ello, es posible que en Toy Story 5 entremos a una nueva era dentro de la historia en la que Bonnie quede relegada a un segundo plano.

“¿Y si iba más lejos? ¿Y si era una trilogía con un niño, cerrábamos eso, se lo pasábamos a otro niño y empezábamos otra? Eso me parecía realmente emocionante porque así es como funciona la vida con los juguetes y los recuerdos. Se heredan; pasan de un niño a otro." Andrew Stanton

En Toy Story 5 se presentará la llegada de una tableta con forma de rana llamada Lilypad, que desvía la atención de Bonnie de sus juguetes.

Stanton estaba preocupado por llegar tarde a la conversación sobre el tiempo en pantalla que pasan lo niños y que hubiera algún tipo de resolución sobre el tema antes que terminarán la película.

No obstante, para Andrew Stanton se trata de algo que “no tiene respuesta completa y definitiva”.

Toy Story 5 (Disney Studios)