La franquicia de Disney Pixar, Toy Story 5 lanza su tráiler oficial y hasta confirma fecha de estreno en cines.

Con el regreso de Woody, Buzz Lightyear, Jessie y compañía que volverán a unir fuerzas contra una nueva amenaza para los juguetes.

Así que a continuación te dejamos el tráiler oficial de Toy Story 5 para que lo disfrute desde ya:

¿Cuándo se estrena Toy Story 5 en cines?

Toy Story 5 ya tiene fecha confirmada para su estreno en salas de cines para este mismo año 2026.

Será el próximo jueves 18 de junio 2026 cuando la nueva película de la franquicia Toy Story 5 se estrene en cines de México.

Toy Story 5 lanza tráiler oficial y confirma fecha de estreno (Disney )

Juguetes contra la tecnología, así será Toy Story 5

Los famosos y queridos juguetes de Disney Pixar se enfrentan a la tecnología, como su nueva enemiga en la trama de Toy Story 5.

Luego de que Bonnie se adentre en el mundo digital, tras el regalo de sus padres con una tableta llamada LilyPad, que hará que los juguetes tradicionales queden en el abandono una vez más.

Sin embargo, el problema no será en si la tecnología, sino la propia personalidad de LilyPad, que en realidad es muy manipuladora, lo que hará que Woody regrese de su misión para ayudar y formar equipo una vez más con Buzz Lightyear y Jessie en esta nueva aventura de Toy Story 5.