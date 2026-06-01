La espera terminó para los Swifties, pues Taylor Swift confirmó que su nueva canción inédita, “I Knew It, I Knew You”, formará parte de la banda sonora oficial de Toy Story 5, convirtiéndose en uno de los lanzamientos musicales más esperados del año.

Taylor Swift reveló la noticia de su colaboración con Toy Story 5 con la nueva canción “I Knew It, I Knew You” en sus redes sociales oficiales tras semanas de especulaciones alimentadas por pistas en redes sociales y referencias relacionadas con la icónica franquicia de Pixar.

“I Knew It, I Knew You” para Disney y Toy Story 5 será tuya el 5 de junio. Siempre soñé con escribir para estos personajes que he adorado desde que tenía 5 años y vi la primera película de Toy Story.” Taylor Swift

Taylor Swift lleva su música al universo de Pixar con el estreno de Toy Story

Taylor Swift hará una canción original llamada “I Knew It, I Knew You” y creada especialmente para la quinta entrega de Toy Story y llegará días antes del estreno de la película, tal y como confirmó en sus redes sociales, sorprendiendo a todos sus fans.

Taylor Swift confirma colaboración en Toy Story 5 con su nueva canción “I Knew It, I Knew You” (Taylor Swift / Instagram )

La colaboración marca el regreso de Taylor Swift a un gran proyecto cinematográfico animado como lo es Toy Story 5 y suma un nuevo capítulo a su trayectoria dentro de los soundtracks de Hollywood con “I Knew It, I Knew You”.

“Me enamoré al instante de Toy Story 5 cuando tuve la suerte de verla en sus primeras etapas, y escribí esta canción en cuanto llegué a casa después de la proyección. A veces, simplemente lo sabes, ¿verdad? ” Taylor Swift

Cabe mencionar que desde abril, los fans de Taylor Swift habían detectado señales que apuntaban a una posible colaboración entre la intérprete y la película de Toy Story 5, desde cuentas regresivas en su sitio oficial hasta referencias visuales inspiradas en el universo de Pixar.

Por lo que la confirmación hecha por la propia Taylor Swift en sus redes sociales anunciando “I Knew It, I Knew You”, puso fin a las teorías sobre su participación en Toy Story 5 y desató la emoción en redes sociales.

“Puedes reservarla ahora exclusivamente en mi sitio web y ver Toy Story 5 en cines el 19 de junio” Taylor Swift

De acuerdo con los primeros reportes, “I Knew It, I Knew You” de Taylor Swift tendrá un papel importante dentro de la historia de Toy Story 5 y acompañará algunos de los momentos más emotivos de la cinta.

Además, el lanzamiento refuerza la expectativa por Toy Story 5, que traerá de vuelta a personajes como Woody, Buzz Lightyear y Jessie en una nueva aventura para la pantalla grande.

Con esta colaboración, Taylor Swift y Pixar unen dos de las marcas más influyentes del entretenimiento actual, una combinación que ya genera altas expectativas entre los fanáticos de la música y el cine.