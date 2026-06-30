La película Minions & Monstruos sorprendió al mundo del cine al convertirse en la mejor calificada de la franquicia Mi Villano Favorito en Rotten Tomatoes.

Con apenas 45 reseñas contabilizadas, alcanzó un 93% de aprobación, superando ampliamente a entregas anteriores como Minions (55%), Mi Villano Favorito 2 (75%) y Minions: El origen de Gru (70%).

La crítica celebra que, a diferencia de sus predecesoras, esta entrega ofrece una narrativa más sólida, referencias cinematográficas y un homenaje al legado de Universal Studios.

Minions & Monstruos en Rotten Tomatoes (Especial)

Minions & Monstruos logra una gran calificación en Rotten Tomatoes

Con apenas 45 reseñas contabilizadas, Minions & Monstruos tiene una increíble calificación de 93% de promedio en Rotten Tomatoes. Siendo la mejor calificada de la franquicia.

Como muestra, las películas de la saga (incluidas las de Mi Villano Favorito) tienen las siguientes calificaciones inferiores a Minions & Monstruos:

Minions - 55%

Minions: El origen de Gru - 70%

Mi Villano Favorito - 56%

Mi Villano Favorito 2 - 75%

Mi Villano Favorito 3 - 58%

Mi Villano Favorito 4 - 56%

Todo indica que Universal e Illumination decidieron cambiar la fórmula, haciendo de esta nueva entrega una más redonda, dejando de lado el chiste fáciles de las últimas.

Algo que había sido muy criticado por el público en general, que señalaba que las películas de la franquicia habían perdido su frescura y se limitaban a dar entretenimiento barato.

Minions en Rotten Tomatoes (Especial)

Mi Villano Favorito en Rotten Tomatoes (Especial)

¿Qué dice Rotten Tomatoes de Minions & Monstruos?

En general la crítica de Minions & Monstruos señala que la película por fin se siente como un filme real, y no solo como una serie de cortos pegados por una trama casi inexistente.

Pues Minions & Monstruos logra entretener sin mucho problema a los niños, al mismo tiempo que le da una gran serie de referencias y pequeñas lecciones de cine a los adultos.

Ya que de forma inesperada, la obra se convierte también en un pequeño homenaje a la historia de la cinematografía, principalmente del trabajo de Universal a lo largo de las décadas.

Siendo genuinamente entretenida y divertida de ver; si bien mantiene algunos vicios del pasado, estos se minimizan bastante, de ahí que se considere más redonda en general.

“Illumination decidió tratar esta película de los Minions como una película de verdad, en lugar de un experimento siniestro para ver cuánto tiempo tardaría alguien mayor de seis años en volverse loco por lo que sucede en la pantalla.” Dan Murrell Reviews

“La película, de 90 minutos de duración, está tan interesada en entretener a los niños con su locura como en ofrecer a los adultos referencias a los inicios de la historia del cine.” CultureMap