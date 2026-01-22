Paramount no deja de tener malas noticias en su negocio de cine, pues además de se rechazada por Warner Bros., no recibieron ninguna nominación a los Premios Oscar 2026.

No solo eso, Paramount es el único estudio grande de Hollywood que no recibió ninguna nominación a los Premios Oscar 2026.

Paramount (Unsplash)

Ninguna de las películas de Paramount fue tomada en cuenta para los Premios Oscar 2026

Aunque Paramount tuvo más de 10 estrenos durante 2025, entre películas live action, animadas, de acción y drama, ninguno de estos proyectos fue tomado en cuenta en los Premios Oscar 2026.

Lo peor del caso es que Warner Bros., el estudio que Paramount quiere comprar, recibió 30 nominaciones, la mitad de ellas solo con una película, Pecadores.

Esto no debe de haber caído bien en David Ellison y compañía, quien busca consolidarse como una figura de preponderancia en Hollywood.

Sin embargo, el que ni siquiera tenga una nominación en alguna categoría menor, como son las dedicadas a aspectos técnicos, denota que no ha sido un buen año para el estudio.

Es cierto que no todas las películas estrenadas en el año pueden ser nominadas; no obstante, siempre había habido por lo menos un representante de cada estudio.

Premios Oscar 2026 (Agencia México )

¿Por qué las películas de Paramount no fueron nominadas a los Premios Oscar 2026?

Si bien La Academia no da sus razones en relación a las películas nominadas, en el caso de Paramount se puede ver una posible explicación de su ausencia en los Premios Oscar 2026.

Aunque Paramount estrenó varias películas en 2025, la gran mayoría de estas fueron fracasos en taquilla o con la crítica, incluso la última entrega de Misión Imposible se quedó corta.

Otros de sus estrenos fueron The Running Man, ¿Y Dónde Está el Policía?, Pitufos y Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados.

Todas de cartelera media o baja que no se ajustan a lo que busca La Academia en sus nominaciones.

La única que podría haber competido es Better Man, considerada una de las mejores películas de 2025; pero que tuvo una recepción muy baja en general.

Por lo que no valía la pena hacer una campaña promocional de uno de los mayores fracasos del año pasado, a pesar de su calidad.