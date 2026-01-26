Arco, una de las películas nominadas a los Oscar 2026, se estrenará muy pronto en México; de ahí que MUBI haya revelado las voces en español del filme.

Lo interesante es que Arco contará con voces reconocidas en México para su doblaje al español, en espera que le vaya bien en cartelera previo a los Oscar 2026.

Arco (MUBI)

¿Quiénes son las voces en español de Arco?

MUBI, encargada de traer Arco a México y América Latina, presentó al elenco de voces en español de la película nominada a los Oscar 2026.

Este es el elenco de voces principales en español de Arco para México y América Latina:

Bonnie Miuller, de 14 años de edad, interpreta a Iris

Jorge Rafael, de 13 años de edad, interpreta a Arco

Daniel Tovar, de 36 años de edad, interpreta a Dougie

Alfonso Barbolla, de 45 años de edad, interpreta a Stewie

Memo Villegas, de 38 años de edad, interpreta a Frakie

Ale Pilar, de 25 años de edad, en un papel desconocido

¿Cuándo se estrena Arco en México?

Arco se estrenará en México el próximo 5 de febrero de 2026, mes y medio antes de los Oscar 2026 y con su doblaje al español.

Por lo que se pudo revisar, el estreno de Arco en México será exclusivo de Cinemex, pues solo aparece fechada en el registro de esta cadena exhibidora.

Además de que fueron ellos los que revelaron al elenco de voces en español de la película.

No hay detalles de que vaya a haber una preventa ni de las salas en las que se exhibirá la película en su estreno, aunque se espera que sea en las más importantes de la cadena.

También se espera su estreno en algunas salas independientes del país, aunque de momento esto no está del todo confirmado.

Estaremos al pendiente sobre cualquier actualización del estreno de Arco en México con sus voces en español.