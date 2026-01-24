La actriz Kirsten Dunst estalló contra los Oscar 2026 por dejar fuera a su esposo, Jesse Plemons, de la categoría de Mejor Actor.

El anuncio de los nominados a los Premios Oscar 2026 provocó el enfado de Kirsten Dunst, de 43 años de edad.

Así reaccionó Kirsten Dunst contra los Oscar 2026 por dejar fuera a su esposo

Mediante Instagram, Kirsten Dunst dejó ver su enojo por la no nominación a los Oscar 2026 de su esposo Jesse Plemons- de 37 años de edad- quien actuó en la película Bugonia.

En una de sus historias, Dunst compartió un video del podcast The Bluff Council donde se alaba y califica la actuación de su marido como “trascendental”.

Jesse Plemons y Kirsten Dunst

Durante dicho podcast, se equiparó el trabajo de Jesse Plemons con el de otros talentosos actores como:

Daniel Day-Lewis, de 68 años de edad

Sidney Poitier

No obstante, se menciona que el performance de Plemons ha sido olvidado por el reconocimiento “exagerado” hacia Timothée Chalamet -de 30 años de edad- por Marty Supreme.

Sumado al video, Kristen Dunst ha publicado en redes fotos de su esposo destacando su talento en su mas reciente película.

Jesse Plemons y Kirsten Dunst (MIKE COPPOLA / Getty Images via AFP)

Las nominaciones a los Premios Oscar 2026 han generado controversia, no solo por la ausencia de Jesse Plemons.

También porque en la terna a Mejor Director se dejó de lado a Guillermo del Toro, de 61 años de edad.

Lo mismo pasó en la categoría de animación en la ni Demon Slayer: Castillo Infinito, ni Chainsaw Man fueron consideradas.

¿Quiénes están nominados a la categoría de Mejor Actor en los Oscar 2026?

Los nominados a Mejor Actor en los Oscar 2026, categoría en la que no aparece el esposo de Kirsten Dunst, quedaron de la siguiente manera:

Timothée Chalamet, Marty Supreme

Leonardo DiCaprio, One Battle After Another

Ethan Hawke, Blue Moon

Michael B. Jordan, Sinners

Wagner Moura, The Secret Agent