Actualmente Deadpool es uno de los personajes más queridos de Marvel; sin embargo, esto no hubiera sido posible sin Ryan Reynolds y su decisión de filtrar un metraje.

Fue gracias a está decisión, un tanto polémica, por parte de Ryan Reynolds, que se consiguió sacar a Deadpool de las sombras de Marvel.

Ryan Reynolds filtró la famosa prueba de Deadpool en 2014

En una entrevista reciente para Entertainment Weekly, Ryan Reynolds confesó que el famoso video de Deadpool de 2014, fue filtrado por él a YouTube y otras redes sociales.

Ryan Reynolds señala que “hizo trampa”, pues este video de Deadpool era en realidad una prueba de cómo sería una película del personaje.

La cual fue realizada por él y por el director Tim Miller años antes de la filtración, misma que tenía el objetivo de ser presentada a los ejecutivos de Fox para desarrollar una película.

Sin embargo, nadie dentro del estudio tenía interés en este proyecto, debido a la mala recepción del personaje en X-Men: Orígenes Wolverine.

Además que tenía que ser una película “solo para mayores de edad”, lo cual en ese momento era impensable para una obra de superhéroes, pensada para niños y adolescentes principalmente.

Ryan Reynolds pensó que sería demandado por filtrar la prueba de Deadpool

Precisamente el día que explotó todo alrededor del video de Deadpool, Ryan Reynolds comenzó a dudar de lo que había hecho, pues era una locura.

Ya que incluso pudo haber consecuencias legales en contra de Ryan Reynolds por filtrar el video de Deadpool.

Ya que estamos hablando de un personaje protegido por los derechos de autor, y una prueba que técnicamente estaba en propiedad de la gente de Fox.

Sin embargo la historia le sonrió al actor, pues en lugar de verse envuelto en problemas legales, el estudio respondió al revuelo causado por los fans.

Deadpool es la única franquicia de Fox que sobrevivió a la compra de Disney, y actualmente es el personaje de Marvel más taquillero, superando a todo el MCU.