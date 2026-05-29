México tendrá 3 fechas del concierto de Mon Laferte en Palacio de los Deportes este 29, 30 y 31 de mayo de 2026, para alegría de sus fans.
Es por ello que aquí te daremos todos los detalles del concierto de Mon Laferte en Palacio de los Deportes, incluido el setlist y los horarios.
Setlist del concierto de Mon Laferte en Palacio de los Deportes
Aunque no hay un setlist confirmado para el concierto de Mon Laferte en Palacio de los Deportes, ya se tiene un posible repertorio para las presentaciones.
Esto basado en conciertos previos de Mon Laferte al que dará en Palacio de los Deportes:
- Mi hombre
- Femme fatale
- Tormento
- Veracruz
- My One and Only Love
- 1:30
- El gran señor
- Pornocracia
- La tirana
- Vuelve por favor
- Química mayor
- Flaco
- Quédate esta noche
- Supermercado
- Amor completo
- Esto es amor
- Flor de amapola
- Funeral
- Si tú me quisieras
- Préndele fuego
- Las flores que dejaste en la mesa
- Hasta que nos despierte la soledad
- Ocupa mi piel
- Amantes suicidas
- Por qué me fui a enamorar de ti
- Amárrame
- Melancolía
- Mi buen amor
- Antes de ti
- Otra noche de llorar
- Tu falta de querer
- Vida normal
Horarios del concierto de Mon Laferte en Palacio de los Deportes
El concierto de Mon Laferte en Palacio de los Deportes del 29 y 30 de mayo dará inicio a las 8:00 p.m., con una duración aproximada de 2 horas.
Por lo que estos shows terminarían alrededor de las 10:00 p.m., una buena hora para todos los asistentes.
Mientras que el concierto del 31 de mayo iniciará a las 7:00 p.m., una hora antes; lo que significa que terminaría a las 9:00 p.m.
No obstante, toma en cuenta que el horario puede cambiar de último minuto, si es que hay algún retraso imprevisto o la cantante decide esperar a que se llene el recinto.
Telonero del concierto de Mon Laferte en Palacio de los Deportes
De momento no se ha anunciado a ningún telonero para el concierto de Mon Laferte en Palacio de los Deportes en sus tres fechas.
Es poco probable que el concierto de Mon Laferte en Palacio de los Deportes tenga algún abridor, tomando en cuenta que falta poco para el evento.
Por lo general, la cantante invita a artistas para que estén en sus presentaciones; pero parece que en esta ocasión solo será ella.