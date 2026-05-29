México tendrá 3 fechas del concierto de Mon Laferte en Palacio de los Deportes este 29, 30 y 31 de mayo de 2026, para alegría de sus fans.

Es por ello que aquí te daremos todos los detalles del concierto de Mon Laferte en Palacio de los Deportes, incluido el setlist y los horarios.

Setlist del concierto de Mon Laferte en Palacio de los Deportes

Aunque no hay un setlist confirmado para el concierto de Mon Laferte en Palacio de los Deportes, ya se tiene un posible repertorio para las presentaciones.

Esto basado en conciertos previos de Mon Laferte al que dará en Palacio de los Deportes:

Mi hombre

Femme fatale

Tormento

Veracruz

My One and Only Love

1:30

El gran señor

Pornocracia

La tirana

Vuelve por favor

Química mayor

Flaco

Quédate esta noche

Supermercado

Amor completo

Esto es amor

Flor de amapola

Funeral

Si tú me quisieras

Préndele fuego

Las flores que dejaste en la mesa

Hasta que nos despierte la soledad

Ocupa mi piel

Amantes suicidas

Por qué me fui a enamorar de ti

Amárrame

Melancolía

Mi buen amor

Antes de ti

Otra noche de llorar

Tu falta de querer

Vida normal

Mon Laferte (Mon Laferte Instagram @monlaferte )

Horarios del concierto de Mon Laferte en Palacio de los Deportes

El concierto de Mon Laferte en Palacio de los Deportes del 29 y 30 de mayo dará inicio a las 8:00 p.m., con una duración aproximada de 2 horas.

Por lo que estos shows terminarían alrededor de las 10:00 p.m., una buena hora para todos los asistentes.

Mientras que el concierto del 31 de mayo iniciará a las 7:00 p.m., una hora antes; lo que significa que terminaría a las 9:00 p.m.

No obstante, toma en cuenta que el horario puede cambiar de último minuto, si es que hay algún retraso imprevisto o la cantante decide esperar a que se llene el recinto.

Mon Laferte (Mon Laferte Instagram @monlaferte )

Telonero del concierto de Mon Laferte en Palacio de los Deportes

De momento no se ha anunciado a ningún telonero para el concierto de Mon Laferte en Palacio de los Deportes en sus tres fechas.

Es poco probable que el concierto de Mon Laferte en Palacio de los Deportes tenga algún abridor, tomando en cuenta que falta poco para el evento.

Por lo general, la cantante invita a artistas para que estén en sus presentaciones; pero parece que en esta ocasión solo será ella.