Este 11 de diciembre se estrenó el primer tráiler de Supergirl, dando el primer vistazo de Jason Momoa como Lobo, por lo que te decimos quién es el actor que se ha consagrado con los personajes de DC con detalles como:

¿Quién es Jason Momoa?

¿Qué edad tiene Jason Momoa?

¿Jason Momoa tiene esposa?

¿Qué signo zodiacal es Jason Momoa?

¿Jason Momoa tiene hijos?

¿Qué estudió Jason Momoa?

¿En qué ha trabajado Jason Momoa?

Jason Momoa interpreta a Lobo, otro personaje de DC en la película de Supergirl

¿Quién es Jason Momoa?

Nacido como Joseph Jason Namakaeha Momoa, mejor conocido comoJason Momoa, se ha consolidado como un actor reconocido la industria del entretenimiento como una figura imponente y carismático; además también ha sido modelo, director y productor.

Es por eso que Jason Momoa se ha establecido como una de las estrellas más solicitadas de Hollywood.

Jason Momoa cuenta con ascendencia hawaiana por parte de padre y de raíces alemanas, irlandesas y nativas americanas por parte de madre, pero a pesar de haber nacido en Hawái, creció en Norwalk, Iowa.

Jason Momoa (@prideofgypsies / Instagram)

¿Qué edad tiene Jason Momoa?

Jason Momoa nació el 1 de agosto de 1979 en Honolulu, Hawái, por lo que actualmente tiene 46 años de edad.

¿Jason Momoa tiene esposa?

Del 2017 al 2024, Jason Momoa estuvo casado con Lisa Bonet con quien tiene dos hijos, y de quien se separó en 2022, pero su divorcio se hizo oficial en 2024.

En 2022 también se le relacionó con la actriz mexicana Eiza González de manera breve

Actualmente Jason Momoa está saliendo con la hija de Ricardo Arjona, la también actriz Adria Arjona.

Jason Momoa y Adria Arjona, hija de Ricardo Arjona, son novios y estos fotos lo confirmaron (@prideofgypsies)

¿Qué signo zodiacal es Jason Momoa?

Al haber nacido el 1 de agosto, Jason Momoa pertenece al signo de Leo, uno de los tres signos zodiacales relacionados con el elemento fuego.

Entre algunas de las características de los que nacen bajo este signo como Jason Momoa, es que tienen un gran carisma, además son líderes naturales, amantes del lujo y la atención.

En ocasiones pueden llegar a ser un poco inseguros por dentro, aunque proyectan mucha seguridad pues al estar regidos por el Sol, les gusta sentirse el centro del universo.

aquaman jason momoa (Chipp )

¿Jason Momoa tiene hijos?

Jason Momoa tiene dos hijos, fruto de su relación con Lisa Bonet:

Lola Iolani Momoa de 18 años de edad

Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha Momoa de 16 años de edad

¿Qué estudió Jason Momoa?

Se sabe que Jason Momoa estudió Biología Marina en la Universidad Estatal de Colorado, aunque no se graduó.

También se sabe que tomó clases de pintura en París y estudió budismo en el Tíbet; sin embargo, inició su carrera actoral sin una formación, descubriéndose como modelo y luego actuando en Baywatch antes de incursionar formalmente en Hollywood.

jason-momoa-shares-game-of-thrones-pic-from-when-he-was-too-broke-to-fly-home__781299_ (Chipp )

¿En qué ha trabajado Jason Momoa?

La carrera de Jason Momoa comenzó en el modelaje; con tan solo 19 años, ganó el premio al Modelo Hawaiano del Año, abiréndole las puertas a su primer papel significativo en la actuación, en la serie de acción Baywatch Hawaii (1999-2001).

Sin embargo, su gran oportunidad dentro de la industria de Hollywood llegó con la interpretación de Khal Drogo en Game of Thrones del 2011 al 2012).

Posteriormente, Jason Momoa ha participado en varias películas y series como:

Arthur Curry / Aquaman en el Universo Extendido de DC (DCEU)

Justice League (2017)



Aquaman (2018), que se convirtió en un éxito de taquilla.



Zack Snyder’s Justice League (2021)



Aquaman and the Lost Kingdom (2023)

Declan Harp en Frontier del 2016 al 2018

Duncan Idaho en Dune (2021)

(2021) BabeFlow en The Fall Guy (2024)

Jason Momoa, actor. (AMY SUSSMAN / Getty Images via AFP)

Jason Momoa interpreta a Lobo, otro personaje de DC en la película de Supergirl

Este 11 de diciembre se dio a conocer el primer tráiler de Supergirl, en donde se dio el primer vistazo de Jason Momoa como Lobo.

Lobo es uno de los antihéroes más icónicos de DC Comics y quien por años, Jason Momoa estuvo pidiendo interpretar; aunque se consolidó en el DCEU gracias a su actuación con el personaje de Aquaman, otro de los personajes más queridos de DC.

Ahora habrá que esperar hasta el 2026 para saber cómo será la actuación de Jason Momoa como Lobo y si es que logrará enganchar a un público que ya lo identifica como Aquaman dentro de DC.