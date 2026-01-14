Marvel confirmó el regreso de Mabel Cadena en Avengers: Doomsday.

La actriz mexicana, Mabel Cadena, será parte de la nueva película de Avengers: Doomsday que Marvel está produciendo.

Así confirmó Marvel que Mabel Cadena regresa en Avengers: Doomsday

Marvel presentó un nuevo teaser de Avengers: Doomsday el 13 de enero de 2026.

Dicho avance de Avengers: Doomsday tuvo varias sorpresas; entre ellas, la confirmación de que Mabel Cadena vuelve con su personaje de Namora al UCM.

El breve tráiler muestra a Mabel Cadena caracterizada como la hábil guerrera de Talokan.

Además, la grabación dejó ver al actor Tenoch Huerta en su papel de Namor.

Durante el teaser también se reveló que habrá un encuentro entre M’Baku y Shuri con La Mole de Los Cuatro Fantásticos.

El avance compartido por Marvel se suma a los otros que ha compartido y que han dado un vistazo a todos los superhéroes que aparecerán en pantalla.

Tenoch Huerta en Avengers: Doomsday (Marvel Studios )

Desde el regreso del Capitán América hasta la aparición de Cyclops de los X-Men, los tráilers de Avengers Doomsday han revelado detalles de la cinta.

Con un ambicioso elenco, Avengers: Doomsday es el gran proyecto de Marvel con el que busca romper la taquilla después de películas y series que no generaron la emoción suficiente entre los fans.

¿Cuándo se estrena en México la película Avengers: Doomsday?

La película Avengers: Doomsday ya tiene su fecha de estreno confirmada.

El nuevo proyecto de Marvel Studios estará en salas de México, a partir del 17 de diciembre.

Se trata del gran estreno que tendrán los cines para la temporada invernal.