Marvel por fin ha revelado de manera oficial el cuarto tráiler de Avengers: Doomsday, el cual se centra en el multiverso entre Wakanda y Los 4 Fantásticos.

Este es el tráiler de Avengers: Doomsday con el crossover de Los 4 Fantásticos

Pese a que hace unas semanas se filtró en redes sociales, por fin Marvel ha hecho oficial el cuarto tráiler de Avengers: Doomsday en donde se enfoca en el esperado encuentro entre Wakanda y Los 4 Fantásticos.

En el tráiler de Avengers: Doomsday, se puede ver a Shuri (Letitia Wright) junto a M’Baku (Winston Duke) quienes se encuentran a Ben Grimm / La Mole (Ebon Moss-Bachrach) de Los 4 Fantásticos.

También en este tráiler de Avengers: Doomsday se ve otro vistazo de Namor (Tenoch Huerta), a quien Shuri llama “el rey”, sugiriendo una posible alianza entre ellos.

Este nuevo tráiler de Avengers: Doomsday, pese a que se había filtrado con anterioridad, ha emocionado a todos los fans y usuarios.

Marvel lanza el cuarto tráiler de Avengers: Doomsday con Wakanda y Los 4 Fantásticos (Marvel Studios )

Pues es sabido que Avengers: Doomsday y estos tráilers que se han lanzado desde que inició el año, ya es algo que esperan con impaciencia la nueva película de Marvel que formará parte del UCM.

Especialmente porque habrá crossovers entre los superhéroes más esperados de Marvel como:

Los Vengadores

Los X-Men

Los 4 Fantásticos

Thunderbolts

Wakandianos

De momento no se han dado más detalles sobre Avengers: Doomsday de Marvel, por lo que habrá que esperar a lo largo de estos meses para saber más detalles hasta su esperado estreno: el 18 de diciembre del 2026.

