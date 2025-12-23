Tras la filtración del tráiler de Avengers: Doomsday, Marvel ha liberado el tráiler oficial, en donde hace oficial el regreso de Chris Evans como Capitán América.

Marvel hace oficial el regreso de Chris Evans como Capitán América

El próximo 18 de diciembre del 2026 llegará a las salas de cine Avengers: Doomsday, por lo que ahora Marvel ha decidido soltar la bomba tras las filtraciones haciendo oficial el regreso de Capitán América.

Tal y como puede verse en el tráiler oficial de Avengers: Doomsday que liberó Marvel, puede verse cómo Chris Evans estará regresando como Capitán América después de que su última aparición como el superhéroe del UCM fuera en 2019.

Y aunque en 2024 Chris Evans regresó al UCM en la película de Deadpool y Wolverine, lo hizo como Johnny Storm, personaje que interpretó en 2005.

Sin embargo, ahora que es oficial su regreso -aunque en el tráiler de Avengers: Doomsday dice que está de vuelta como Steve Rogers-, habrá que esperar para saber qué papel tiene dentro de la nueva película del UCM dirigida por los hermanos Russo.

Con el regreso de Chris Evans como Capitán América, Avengers: Doomsday tendrá a al menos 2 de los vengadores originales junto con Chris Hemsworth como Thor, ya que cabe recordar que Robert Downey Jr. estará no como Iron Man sino como Doctor Doom.

Por lo que habrá que esperar hasta el 2026 cómo es que los hermanos Russo manejan la apariencia de RDJ dentro de Avengers: Doomsday, la nueva y esperada película del UCM.