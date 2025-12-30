A través de sus redes sociales y canales oficiales, Marvel estrenó el segundo tráiler de Avengers: Doomsday con Thor como protagonista, confirmando que las filtraciones que se han hecho en Internet son reales.
Chris Hemsworth regresa como Thor en Avengers: Doomsday
Tal y como se reveló, Chris Hemsworth regresa al UCM como Thor en el nuevo tráiler de Avengers: Doomsday; en este nuevo avance se muestra al Dios del Trueno rezarle a Odín para darle fuerza en esta última batalla y regresar al lado de su hija.
Las imágenes del nuevo tráiler de Avengers: Doomsday con Chris Hemsworth como Thor nuevamente, han emocionado a los fans pues, pese a que se había filtrado anteriormente, el verlo de manera oficial y en buena calidad, ha hecho que las expectativas por la película de Marvel suban aún más.
Cabe mencionar que de acuerdo a las filtraciones de hace unas semanas, se espera que Marvel lance 4 tráilers de Avengers: Doomsday en total, los cuales serán protagonizados por diferentes héroes de Marvel como:
- Steve Rogers
- Thor
- Scott Summers / Cyclops
- Tráiler de Avengers: Doomsday en general
Chris Evans regresa como Capitán América en Avengers: Doomsday
El nuevo tráiler de Marvel de Avengers: Doomsday, muestra el regreso de Chris Hemsworth como Thor, esto luego de que el primer avance de la nueva película del UCM trajera de vuelta a Chris Evas como Capitán América.
Pues cabe recordar que ambos tráilers de Marvel se filtraron en redes sociales, y un tercero más con los X-Men como protagonista recientemente llegó a las redes sociales, por lo que todo indica que estas filtraciones de Avengers: Doomsday son reales.
En el primer avance dio a conocer que Chris Evans regresaba como Capitán América en Avengers: Doomsday después del cierre aparente que tuvo en Avengers: Endgame en donde se retiraba tras vivir una vida con Peggy Carter en una línea del tiempo diferente, y heredara su escudo a Sam Wilson.
Y es precisamente en esta línea temporal en donde se muestra a Steve Rogers con Peggy y un hijo, y de acuerdo a los rumores, sería este el comienzo de Avengers: Doomsday.
Habrá que esperar hasta el 18 de diciembre del 2026 para saber cómo se desarrollará Avengers: Doomsday, pues cabe recordar que después de esta película de Marvel, se espera un desenlace en Avengers: Secret Wars para el 2027.