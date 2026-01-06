A través de redes sociales se filtró el cuarto tráiler de Avengers: Doomsday después de que se mostrara el avance de X-Men llegando al UCM; ahora se revela el primer vistazo de Tenoch Huerta como Namor en la nueva película de Marvel.

Así luce Tenoch Huerta como Namor en Avengers: Doomsday

Usuarios han estado compartiendo el cuarto tráiler filtrado de Avengers: Doomsday de Marvel, en donde se da un primer vistazo a los otros personajes que estarán involucrados en la historia de los hermanos Russo, tal y como Namor de Tenoch Huerta.

En este cuarto tráiler se puede ver el reencuentro de Shuri (Letitia Wright) y M’Baku (Winston Duke) y al fondo puede verse a Namor (Tenoch Huerta) preparar a sus tropas.

Sin embargo, los Shuri y M’Baku se encuentran a alguien inesperado: Bren Grimm, mejor conocido como La Mole de Los 4 Fantásticos, última película que lanzó Marvel.

Este cuarto tráiler filtrado de Avengers: Doomsday muestra el primer encuentro de Los 4 Fantásticos con los personajes del universo 616 de Marvel, en donde aparentemente se llevarán a cabo los eventos de esta nueva película de Marvel.

Habrá que esperar que Marvel lance de manera oficial tanto el tráiler de los X-Men como este cuarto en donde Namor hace su aparición junto con Ben Grimm en Avengers: Doomsday.

Es decir que este nuevo tráiler filtrado de Marvel, revela la colisión de personajes que habrá en Avengers: Doomsday, la cual se estrenará el próximo 18 de diciembre del 2026.

Y como ya se pudo ver en este nuevo tráiler filtrado, Namor de Tenoch Huerta será uno de los personajes principales para la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel.

Se filtra el cuarto tráiler de Avengers: Doomsday en donde se revela a Namor de Tenoch Huerta y a Los 4 Fantásticos (Marvel Studios )

