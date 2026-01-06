A través de redes sociales se filtró el cuarto tráiler de Avengers: Doomsday después de que se mostrara el avance de X-Men llegando al UCM; ahora se revela el primer vistazo de Tenoch Huerta como Namor en la nueva película de Marvel.
Así luce Tenoch Huerta como Namor en Avengers: Doomsday
Usuarios han estado compartiendo el cuarto tráiler filtrado de Avengers: Doomsday de Marvel, en donde se da un primer vistazo a los otros personajes que estarán involucrados en la historia de los hermanos Russo, tal y como Namor de Tenoch Huerta.
En este cuarto tráiler se puede ver el reencuentro de Shuri (Letitia Wright) y M’Baku (Winston Duke) y al fondo puede verse a Namor (Tenoch Huerta) preparar a sus tropas.
Sin embargo, los Shuri y M’Baku se encuentran a alguien inesperado: Bren Grimm, mejor conocido como La Mole de Los 4 Fantásticos, última película que lanzó Marvel.
Este cuarto tráiler filtrado de Avengers: Doomsday muestra el primer encuentro de Los 4 Fantásticos con los personajes del universo 616 de Marvel, en donde aparentemente se llevarán a cabo los eventos de esta nueva película de Marvel.
Habrá que esperar que Marvel lance de manera oficial tanto el tráiler de los X-Men como este cuarto en donde Namor hace su aparición junto con Ben Grimm en Avengers: Doomsday.
Es decir que este nuevo tráiler filtrado de Marvel, revela la colisión de personajes que habrá en Avengers: Doomsday, la cual se estrenará el próximo 18 de diciembre del 2026.
Y como ya se pudo ver en este nuevo tráiler filtrado, Namor de Tenoch Huerta será uno de los personajes principales para la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel.