El actor Ian McKellen rechazó usar doble de riesgo en Avengers: Doomsday, película que marca su regreso como Magneto de los X-Men.

Durante el rodaje de Avengers: Doomsday, Ian McKellen, de 86 años, sorprendió por su gran vitalidad en el set al momento de filmar sus escenas de acción.

Revelan que Ian McKellen rechazó usar doble de riesgo en Avengers: Doomsday

Ian McKellen rechazó usar un doble de riesgo en Avengers: Doomsday en algunas de sus propias acrobacias.

Así lo reveló el actor James Marsden, de 52 años, en una entrevista con el New York Post, donde contó una anécdota con Ian McKellen.

“Apartaba a su doble de acción diciendo: ‘¡Déjame intentarlo!’“, confesó James Mardsen, quien también vuelve en su papel de Cíclope para la nueva entrega de Marvel Studios.

Ian McKellen, actor (@ianmckellen / Instagram)

De acuerdo con James Mardsen, por mucho tiempo no creyó que fuera a ser parte de Avengers: Doomsday por su edad.

Esto porque consideraba que nadie quería contar con la versión de él a sus más de 50 años.

No obstante, todas sus preocupaciones lograron disiparse en el rodaje de Avengers Doomsday al ver la energía que tenía su colega Ian McKellen.

Por lo que hay grandes expectativas entre el fandom por el regreso de McKellen como Magneto.

A sus 86 años de edad, el actor británico Ian McKellen se mantiene activo dentro de la industria del cine.

Además de Avengers Doomsday, cinta que llega a los cines el 18 de diciembre 2026, Ian Mckellen estrenará las siguientes producciones:

Ebenezer (12 de noviembre 2026)

The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum (diciembre 2027)