Marty Supreme, película nominada al Oscar 2026, despierta una controversia familiar previo al marco de la temporada de premios,

Esto debido a que la familia de Marty Reisman, jugador de tenis de mesa que inspiró la película, salió a quejarse del filme por la imagen que da del deportista.

Hija y nietos de Marty Reisman no fueron consultados para la película Marty Supreme

La descendencia de Marty Reisman dio varias declaraciones al Daily Mail en torno a la película que se perfila como la gran favorita de los Oscar 2026.

Debbie, hija única de Reisman, dijo al medio que su padre nunca fue como lo hicieron ver en la película: “Mi padre no era así. Me hacía sentir especial cuando era niña. Quiero que la gente lo sepa”.

Marty Supreme (A24 | Captura de video)

En la película se recrean episodios ficticios del personaje principal, en los que participa en actos delictivos y relaciones extramaritales.

Estas escenas fueron el mayor malestar para la familia de Marty Reisman. “Lo hicieron parecer un criminal de poca monta”, sentenció la hija.

Roger Reisman, nieto del jugador e hijo de Debbie, declaró al Daily Mail que de estar vivo su abuelo no hubiera permitido mucho de lo que se ve en la película.

Más específicamente, hizo referencia a la escena en la que Marty es azotado con su propia raqueta de ping pong por un financiero .

“No lo habría permitido”, señaló molesto Roger Reisman.

Por su parte, Josh Reisman, segundo nieto del tenista de mesa, reveló que la producción de la película jamás se puso en contacto con la familia.

Al respecto, insinuó que el motivo podría deberse a que sabían que incluirían escenas que ellos como familia no habrían aprobado.

A la par, señaló que no han recibido ganancias por la película.

Marty Supreme cuenta con nueve nominaciones a los premios Oscar 2026, entre las que destacan:

Mejor Película

Mejor Director

Mejor Actor