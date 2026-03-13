Motaz Malhees no asistirá a los Oscar 2026 pese a su nominación por orden de Trump.

Previo a los Premios Oscar 2026, se desató la polémica porque el actor Motaz Malhees no acudirá a la ceremonia de premiación.

Confirma Motaz Malhees que no asistirá a los Oscar 2026 por orden de Trump

A través de redes, Motaz Malhees confirmó que no asistirá a los Oscar 2026, pese a que “La Voz de Hind Rajab” compite en la categoría de Mejor Película Internacional.

El actor estará ausente debido la orden de Donald Trump que impide acceso a Estados Unidos a los ciudadanos de Palestina.

Motaz Malhees, actor (@motazmalhees / Instagram)

Ante tal situación, Motaz Malhees mandó un contundente mensaje en su cuenta de Instagram:

“Faltan tres días para los Óscar. Nuestra película, La Voz de Hind Rajab, está nominada a un Premio de la Academia. Tuve el honor de interpretar uno de los papeles principales en una historia que el mundo necesitaba escuchar. Pero no estaré allí. No se me permite entrar a Estados Unidos debido a mi ciudadanía palestina. Duele. Pero esta es la verdad: puedes bloquear un pasaporte. No puedes silenciar una voz." Motaz Malhees

En su publicación, Motaz Malhees exaltó su orgullo por su nacionalidad y deseó suerte al equipo de la película La Voz de Hind Rajab, asegurnado que estaría en espíritu con ellos.

“Soy palestino y me mantengo firme con orgullo y dignidad. Mi espíritu estará con La Voz de Hind Rajab esa noche. Buena suerte a todos. Nuestra historia es más grande que cualquier barrera y será escuchada.” Motaz Malhees

El mensaje de Motaz Malhees recibió muestras de apoyo como la del actor británico de ascendencia pakistaní, Riz Ahmed, que también estuvo nominado a los Premios Oscar por Sound of Metal:

“Tu trabajo en la película y la película en sí son increíbles y seguirán viviendo para siempre, te mando mucho amor y respeto.” Riz Ahmed

La Voz de Hind Rajab nos lleva al 29 de enero 2024, donde voluntarios de la Media Luna Roja reciben una llamada de emergencia.

Del otro lado del teléfono está Hin Rajab, una niña de 6 años que se encuentra atrapada en un coche bajo fuego en Gaza rogando por ayuda.

Mientras intentan mantener el contacto telefónico con ella, los voluntarios buscan enviarle una ambulancia, aunque todo se complica.

Por su temática, La Voz de Hind Rajab ha generado diversos comentarios y debate.

La voz de Hind Rajab, película (Especial)

Motaz Malhees denuncia mensajes de odio tras confirmar que no asistirá a los Oscar 2026

Luego de confirmar que no asistirá a los Oscar 2026 por orden de Trump, Motaz Malhees denunció que recibió mensajes de odio en sus redes sociales.

No obstante, el actor destacó que también le trajo más amor.

Incluso, Motaz Malhees señaló que la situación que vive es un recordatorio de que esa gentileza “siempre supera en número a la ignorancia”.