Luego de ser un éxito en taquilla y lograr su nominación al Oscar 2026, los productores de F1: La Película ya preparan una secuela de la historia.

Esta nueva película de la Fórmula 1 tratará de repetir la fórmula que los llevó al Oscar 2026, pues traerá de regreso a Brad Pitt como Sony Hayes.

F1: La Película (Warner Bros.)

Secuela de F1: La Película ya está en desarrollo

En una entrevista para BBC, Jerry Bruckheimer, productor de F1: La Película, anunció que ya están trabajando en la secuela del filme nominado al Oscar 2026.

Además, confirmó que la secuela de F1: La Película tendrá a Brad Pitt involucrado en su papel como Sony Hayes, aunque el productor se negó a dar detalles del elenco.

Igualmente, se desconoce si Joseph Kosinski regresará a la silla del director en esta segunda entrega, algo que muchos esperarían para mantener el tono de la misma.

Tampoco mencionó nada acerca de qué tan avanzada está esta segunda parte de la película nominada en los Oscar 2026, simplemente se limitó a anunciar su existencia.

Por lo que es posible que no veamos nada del proyecto hasta dentro de unos meses, e incluso un par de años, tomando en cuenta los tiempos de producción actuales.

F1: La Película (Warner Bros.)

F1: La Película es el primer proyecto de Apple que es un éxito en taquilla

No es una sorpresa que ya se esté trabajando en una secuela de F1: La Película; no solo es la nominación al Oscar 2026, también es el primer proyecto de Apple en ser un éxito.

Aunque Apple ha producido varios filmes celebrados por su calidad técnica o dramática, todos se habían estrellado en taquilla.

F1: La Película costó 200 millones de dólares y logró una taquilla de 630 millones de dólares, con lo cual recuperó su inversión y entregó ganancias a Apple, la productora, y a Warner Bros., la distribuidora.

El tener su nominación al Oscar 2026 fue solo la cereza del paste para este ambicioso proyecto, que resultó mejor de lo esperado para la compañía de tecnología.